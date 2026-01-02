«Замять это дело»: Подруга Товстик заявила, что она защищала насильника-массажиста

02 января 2026, 11:23

Триатлонистка Эстер-Трубицына заявила, что её чуть не изнасиловал массажист

Мария Эстер-Трубицына (Фото: Instagram* @she_isthewinner)

Триатлонистка Мария Эстер-Трубицына сообщила в своём блоге, что Елена Товстик знала о действиях массажиста, который пытался совершить насилие над самой спортсменкой, но скрыла это.





По словам Эстер-Трубицыной, она обратилась к массажисту по рекомендации Товстик. Во время сеанса мужчина стал приставать к ней и пытался принудить к интимным отношениям, но затем остановился.

«Я прекратила общение с ней, потому что она отправила меня к массажисту, который пытался меня изнасиловать. Слава Богу, он очнулся и остановился. Потом его всё равно посадили, но не благодаря мне. Потому что Лена, когда узнала, что произошло, чуть ли не слёзно просила меня замять это дело и не обращаться в полицию», — заявила спортсменка.