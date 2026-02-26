Музыкальный критик Бабичев назвал самые крупные гонорары в истории России
Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал самые крупные гонорары в истории российского шоу-бизнеса. По его словам, рекордные суммы получали Григорий Лепс, SHAMAN и группа «Тату».
В беседе с NEWS.ru Бабичев рассказал, что Григорий Лепс мог получить за выступление до 100 миллионов рублей. Он также напомнил о концерте Тату в Минске в 2022 году, где за 15-минутное выступление коллективу выплатили около 354 тысяч долларов, что на тот момент составляло примерно 27 миллионов рублей на двоих.
Кроме того, критик упомянул гонорары SHAMAN (Ярослава Дронова). За один из концертов артист получил 16 миллионов рублей, а частное выступление могло обойтись заказчику в 40 миллионов. Бабичев отметил, что подобные суммы в индустрии не являются пределом для артистов первого эшелона.
