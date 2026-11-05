Музыкальный критик назвал звёзд, которых будут приглашать на корпоративы на Новый год

05 ноября 2026, 15:13

Лепс и Киркоров возглавили список желанных артистов для новогодних корпоративов

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Григорий Лепс и Филипп Киркоров могут стать одними из самых востребованных исполнителей на предстоящих новогодних корпоративах. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru озвучил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его мнению, интерес заказчиков также сохранят Анна Асти и Баста.





Специалист отметил, что в этом году многие компании предпочитают отказаться от праздничных мероприятий или перенести их на более благоприятное время. Однако организации, которые всё же планируют корпоративы и располагают необходимым бюджетом, скорее всего, выберут артистов с проверенной репутацией и популярным репертуаром.





«В этом году многие заказчики отказываются от проведения корпоративов до лучших времен. Но если компания все же чувствует, что может отметить праздник, и у нее есть определенные бюджеты, то выбор все равно будет сделан в пользу проверенных "бронебойных" вариантов. Это артисты, которые гарантированно дадут нужный эффект и будут интересны сотрудникам всех возрастов. Это такие певцы, как Григорий Лепс, Филипп Киркоров. Это недешевые артисты, но их песни знают абсолютно все», — пояснил Бабичев.