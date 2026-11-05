Музыкальный критик назвал звёзд, которых будут приглашать на корпоративы на Новый год
Лепс и Киркоров возглавили список желанных артистов для новогодних корпоративов
Григорий Лепс и Филипп Киркоров могут стать одними из самых востребованных исполнителей на предстоящих новогодних корпоративах. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru озвучил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его мнению, интерес заказчиков также сохранят Анна Асти и Баста.
Специалист отметил, что в этом году многие компании предпочитают отказаться от праздничных мероприятий или перенести их на более благоприятное время. Однако организации, которые всё же планируют корпоративы и располагают необходимым бюджетом, скорее всего, выберут артистов с проверенной репутацией и популярным репертуаром.
«В этом году многие заказчики отказываются от проведения корпоративов до лучших времен. Но если компания все же чувствует, что может отметить праздник, и у нее есть определенные бюджеты, то выбор все равно будет сделан в пользу проверенных "бронебойных" вариантов. Это артисты, которые гарантированно дадут нужный эффект и будут интересны сотрудникам всех возрастов. Это такие певцы, как Григорий Лепс, Филипп Киркоров. Это недешевые артисты, но их песни знают абсолютно все», — пояснил Бабичев.Следом за ними, по оценке продюсера, может расположиться Татьяна Буланова, интерес к которой заметно вырос. В числе исполнителей, способных привлечь внимание организаторов праздничных вечеров, он также назвал Полину Гагарину и Сергея Лазарева.
Отдельно Бабичев остановился на перспективах Анны Асти. Он напомнил, что до скандала вокруг «голой вечеринки» певица была практически обязательным участником крупных новогодних мероприятий. После этой истории её позиции, по мнению эксперта, несколько ослабли. Кроме того, сейчас артистка выпускает меньше громких хитов, сопоставимых по популярности с песнями «Царица» и «По барам». Тем не менее накопленный репертуар по-прежнему может обеспечить ей спрос.
Продюсер добавил, что приглашать на корпоративы могут и Басту. При этом Клаву Коку, Zivert и Ваню Дмитриенко он отнёс к более нишевым исполнителям, несмотря на популярность и успех их концертов.