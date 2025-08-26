Музыкальный критик Соседов назвал Люсю Чеботину слабой певицей

26 августа 2025, 18:20

Люся Чеботина (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Недавно Люся Чеботина призналась, что посетила концерт британской певицы Адель и осталась недовольна ее выступлением. Основное нарекание вызвал вокал мировой звезды. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей поделился своим мнением о вокальных способностях Люси Чеботиной.





По словам эксперта, талант и мастерство исполнительницы он неоднократно оценивал на разных песенных конкурсах.





«Ей не хватает силы в голосе, нет в ней пульса, понимаете? И это лишает ее возможности создавать номера или выпускать песни с действительно сильной вокальной базой. Уж точно не Люсе говорить о недостатках голоса Адель», — пояснил Соседов.