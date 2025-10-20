Налоговая заблокировала счета блогера Николая Соболева

20 октября 2025, 09:29

ФНС заблокировала счета блогера Николая Соболева из-за долга в 60 тысяч рублей

Николай Соболев (Фото: Телеграм/sobolevtam)

Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера Николая Соболева из-за долга в 60 тысяч рублей. Об этом пишет издание «Постньюс».





Арест наложила Петербургская межрайонная инспекция ФНС еще 17 октября. Задолженность образовалась из-за непогашенных выплат по ИП блогера, связанного с деятельностью в рекламной сфере. В настоящее время исполнительных производств в отношении Соболева не возбуждено.

«Однако, если блогер продолжит уклоняться от выплаты долгов, ему грозят судебные приставы», — говорится в материале.