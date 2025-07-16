Хакеры получили личные данные украинских телефонных мошенников, обманывающих россиян
Российские хакеры взломали корпоративные чаты украинских кол-центров, которые обманывают граждан РФ и стран СНГ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В распоряжении хакеров оказались личные данные мошенников, включая их фотографии и адреса.
Одна из мошеннических ячеек, раскрытая российскими хакерами, была организовала 19-летним злоумышленником. Она располагается в Одессе и имеет общий доход в 50 миллионов рублей.
Хакеры подчеркнули, что в личных переписках мошенники общаются исключительно на русском языке, хвастаются своими «достижениями» и обсуждают работу Службы безопасности Украины (СБУ).
Также взломщикам удалось найти данные о сообщниках мошенников, которые доставляют им информацию из России. Речь идёт о дропах, карты которых использовались для перевода украденных средств в криптовалюту с последующей отправку на Украине. Информация о пособниках злоумышленников была отправлена в ФСБ и МВД.
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