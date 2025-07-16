Хакеры получили личные данные украинских телефонных мошенников, обманывающих россиян

16 июля 2025, 17:08

Российские хакеры взломали чаты обманывающих россиян украинских кол-центров

Фото: iStock/gorodenkoff

Российские хакеры взломали корпоративные чаты украинских кол-центров, которые обманывают граждан РФ и стран СНГ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.