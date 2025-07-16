Девушку-курьера телефонных мошенников приговорили в Одинцове к 4,5 годам колонии
Суд признал 21-летнюю жительницу Москвы Валерию Батуркину виновной в мошенничестве и приговорил к 4,5 годам лишения свободы. Гособвинение по уголовному делу поддержал одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Как было установлено в суде, в январе прошлого года Батуркина посредством мессенджера вступила в преступный сговор, направленный на хищение денег у граждан. В группе девушке отвели роль курьера. По указанию соучастников она приезжала в указанное место, находила потерпевших, которые уже ждали якобы курьера от банка, получала средства, а взамен передавала ложные документы об их зачислении на «безопасный» банковский счет. Всего Батуркина получила от двух пожилых жителей Московской области свыше 10 млн рублей», – рассказали в прокуратуре.В ходе оперативно-розыскных мероприятий местонахождение злоумышленницы было установлено. Потерпевшие опознали в ней «сотрудницу банка», которой передали свои сбережения.
Суд признал её виновной мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, в особом крупном размере. С учётом позиции гособвинителя Батуркина приговорена к лишению свободы на 4 года 6 месяцев. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.
Также суд удовлетворил иски городского прокурора о возмещении ущерба потерпевшим.