Музыканта Васю Обломова* внесли в реестр иноагентов

Вася Обломов* (Гончаров*) (Фото: Instagram**/vasyaoblomov)
Иноагентом в России признали певца Васю Обломова* (Василий Гончаров*). Соответствующая информация опубликована на сайте Минюста.
«Двадцать пятого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены В.В. Гончаров* (певец Вася Обломов* - ред.), В.В. Сливяк*, Н.А. Смагин*, К.А. Сусолкин*, а также Д.А. Чернышев*», — сказано в публикации.Известно, что Гончаров* выступал против российской спецоперации на Украине и поддерживал оппозиционных политиков. Свою музыкальную деятельность он начал в 1999 году. Играл в жанрах рок, брит-поп, альтернативный рок, альтернативный шансон. Окончил исторический факультет Ростовского государственного университета.
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