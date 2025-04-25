«Я их делала не для того, чтобы прятать»: звезда «Дома-2» Майя Донцова показала ягодицы после неудачной пластики

Майя Донцова (Фото: Инстаграм* @mayyadonz)
32-летняя звезда «Дома-2» недовольна результатом пластики. Майя Донцова готова снова сделать операцию ради идеальных ягодиц.
Экс-участница знаменитой телестройки в прошлом году сделала операцию по увеличению ягодиц. Сначала она была довольна результатом, но спустя время увидела неприятные изменения.
Майя осознала, что пластика испортила ее фигуру. На опубликованном кадре можно заметить, что ягодицы Донцовой потеряли форму.
Майя планирует снова обратиться к хирургу.
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*Запрещен в РФ
Майя осознала, что пластика испортила ее фигуру. На опубликованном кадре можно заметить, что ягодицы Донцовой потеряли форму.
Майя Донцова (Фото: Инстаграм* @mayyadonz)
«Она сейчас так повисла, что кажется, будто это куда-то сбежавшие импланты. Я была на консультациях у семи пластических хирургов, и все сказали переделывать», — рассказала знаменитость в своем блоге.
Майя планирует снова обратиться к хирургу.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова