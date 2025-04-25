Юрий Назаров раскритиковал Дмитрия Нагиева за жалобы на рабочий график

Дмитрий Нагиев (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Актер Юрий Назаров выступил с резкой критикой в адрес Дмитрия Нагиева, который недавно пожаловался на продолжительность рабочего дня актеров. В интервью сайту «Страсти» Нагиев выразил недовольство 12-часовыми съемками, напомнив, что артисты тоже являются гражданами страны и имеют право на более разумный график.
Назаров не оставил без внимания слова коллеги и отметил, что Нагиев получает «заоблачный» заработок, что делает его жалобы неуместными.
Он также подчеркнул, что не согласен с теми, кто постоянно жалуется на условия работы.
Дмитрий Нагиев — российский актер театра и кино, телеведущий и шоумен, прославившийся благодаря сериалам «Кухня» и «Физрук». Он родился 4 апреля 1967 года в Ленинграде.
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«Думаю, что он немного обнаглел. Дмитрий Нагиев считает себя, видимо, великим человеком. Я таких денег даже представить себе не могу, сколько он запрашивает. Там высота заоблачная», — заявил Назаров.
Он также подчеркнул, что не согласен с теми, кто постоянно жалуется на условия работы.
«Хватит жаловаться! Он хочет, чтобы ему сократили рабочий день, а зарплату бы оставили?» — добавил артист.
Дмитрий Нагиев — российский актер театра и кино, телеведущий и шоумен, прославившийся благодаря сериалам «Кухня» и «Физрук». Он родился 4 апреля 1967 года в Ленинграде.
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Дарья Осипова