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Юрий Назаров раскритиковал Дмитрия Нагиева за жалобы на рабочий график

Дмитрий Нагиев (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Дмитрий Нагиев (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Актер Юрий Назаров выступил с резкой критикой в адрес Дмитрия Нагиева, который недавно пожаловался на продолжительность рабочего дня актеров. В интервью сайту «Страсти» Нагиев выразил недовольство 12-часовыми съемками, напомнив, что артисты тоже являются гражданами страны и имеют право на более разумный график.
Назаров не оставил без внимания слова коллеги и отметил, что Нагиев получает «заоблачный» заработок, что делает его жалобы неуместными.

«Думаю, что он немного обнаглел. Дмитрий Нагиев считает себя, видимо, великим человеком. Я таких денег даже представить себе не могу, сколько он запрашивает. Там высота заоблачная», — заявил Назаров.

Он также подчеркнул, что не согласен с теми, кто постоянно жалуется на условия работы.

«Хватит жаловаться! Он хочет, чтобы ему сократили рабочий день, а зарплату бы оставили?» — добавил артист.

Дмитрий Нагиев — российский актер театра и кино, телеведущий и шоумен, прославившийся благодаря сериалам «Кухня» и «Физрук». Он родился 4 апреля 1967 года в Ленинграде.

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#кино
#актёр
#артист
«Речь идёт о филлерах»: названа причина болезненного вида Киркорова
Звёздный косметолог Мухина объяснила болезненный вид Киркорова филлерами
25 апреля 2025, 15:55

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

В последнее время пользователей Сети тревожит болезненный вид Филиппа Киркорова. Многие считают, что король российской эстрады вновь воспользовался услугами пластического хирурга. Звёздный косметолог и пластический хирург Марият Мухина считает, что артист, помимо блефаропластики, липосакции и подтяжек в разных частях тела, использовал и иные методы омоложения.
«Речь идет о филлерах, которые ему внедрили в область лица для создания ярко выраженных скул. Ему ими выравнивали контуры лица, чтобы укрепить результаты эндоскопической подтяжки средней зоны», — рассказала Мухина в интервью Общественной Службе Новостей.

Она пояснила, что после сброса веса у Киркорова стали более заметны зоны, где есть филлеры, а те части тела, в которых их нет, просели. Отсюда и болезненный вид, который многих напугал.

Мухина добавила, что Киркоров вернёт свой прежний вид, если наберёт несколько килограммов.

Она уточнила, что внешность артиста станет прежней, если он наберет в весе.

Мухина также предупредила, что в возрасте артиста уже опасно делать новые операции. По ее словам, с каждой новой процедурой у Киркорова растет вероятность приобрести посттравматическую энцефалопатию, болезнь Альцгеймера и деменцию из-за длительного наркоза.

Тем временем различные СМИ распространяют информацию о том, что деменцию уже диагностировали у народной артистки СССР Эдиты Пьехи. При этом её внук Стас опроверг эти слухи в разговоре с «Газетой.Ru».
«Меня сегодня спрашивают какие-то глупости про Эдиту, чушь какая-то. Откуда (эта информация – ред.)? Я вообще не в курсе. Общаюсь (с ней регулярно — ред.)», — заявил Стас Пьеха.

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#тела
#киркоров
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«Это миф»: Нюша считает, что отец не вмешивался в отношения с Егором Кридом
Нюша заявила, что её отец никак не влиял на роман с Егором Кридом
25 апреля 2025, 15:53

Нюша (Фото: Instagram*, @nyusha_nyusha)

Певица Нюша заявила, что её отец Владимир Шурочкин никак не влиял на отношения с Егором Кридом.
«Мой отец не влиял на наши отношения с Егором, это миф», — сказала она.
Однако, ещё в 2022 году Шурочкин заявил, что был против этого романа.
«Это сейчас Егор — звезда, а в начале их романа, в 2014-м, ему было 19, Ане — 23. Он был молоденьким капризным мальчиком. Я наблюдал, что Анюта выступает в этих отношениях чуть ли не в роли мамы. Егор, как вампир, выносил мозг», — цитирует слова Владимира Шурочкина «Газета.Ru».
Ранее Нюша откровенно рассказала о личной жизни после громкого развода. Она призналась, что её сердце пока свободно.

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Стас Михайлов рассказал, что у его сына появилась невеста

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Дубцова высказалась об отношениях с Натаном после шоу «Сокровища императора»

*запрещён в РФ.
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#певица
#мнение
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Стас Михайлов рассказал, что у его сына появилась невеста
Стас Михайлов допустил, что ему может не понравиться девушка 24-летнего сына
25 апреля 2025, 15:24

Стас Михайлов (фото: Instagram* / @stas_mihailoff)

Стас Михайлов допустил, что ему может не понравиться девушка 24-летнего сына. Певец раскрыл подробности личной жизни наследника корреспонденту сайта «Страсти».
Артист поделился, что у его 24-летнего сына Никиты появилась девушка. При этом Михайлов допустил, что избранница наследника может ему не понравиться, однако он не намерен вмешиваться в их отношения.

Исполнитель утверждает, что Никита «должен сам споткнуться, встать и пойти дальше», получив опыт. В скором времени у Михайлова состоится концерт в Сочи, после которого сын обещал его познакомить с девушкой.

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Дубцова высказалась об отношениях с Натаном после шоу «Сокровища императора»

*Запрещен в РФ
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#отношения
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#девушка
#сын
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Дубцова высказалась об отношениях с Натаном после шоу «Сокровища императора»
25 апреля 2025, 15:00

Натан и Ирина Дубцова (Фото: Telegram-канал @natanonline)

Ирина Дубцова приняла участие в популярном проекте «Сокровища императора» в паре с Натаном. На съемках шоу певица, как показалось многим, слишком много капризничала. Некоторые зрители назвали поведение Ирины недостойным.
Спустя время исполнительница объяснила, что заболела на съемках и чувствовала себя плохо.

«В первых сериях я болею. Что-то хватанула в самолете по дороге на реалити. Конечно, я не нытик и очень собранная всегда. Но монтаж делает из каждого героя шоу определенного персонажа, если есть, на чем сделать акцент», — слова Дубцовой приводит «7Дней».

Певица подчеркнула, что осталась довольна общением с Натаном. Несмотря на то, что у них случались мелкие конфликты, Ирина считает рэпера надежным партнером. Она добавила, что у нее нет романтического интереса к музыканту.

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#шоу
#игры
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«Она нас опустила!»: Гузеева назвала причину ухода Володиной из «Давай поженимся»
Володина ушла из «Давай поженимся» на фоне пандемии
25 апреля 2025, 14:54

Лариса Гузеева (Фото: Telegram/larisaguzeevaof)

Астролог Василиса Володина ушла из передачи «Давай поженимся» во время пандемии. Как пишут бьюти-обозреватели, женщина заявляла об опасениях за свою жизнь, когда все остальные продолжали работу. При этом Володина обвинила свою коллегу Ларису Гузееву в том, что та якобы настояла, чтобы астролог ушла насовсем.
«Она влиятельный человек, звезда этой программы. И это ею принято решение», — говорила астролог.
Однако Лариса Андреевна изложила свою версию произошедшего. По словам Гузеевой, Володина просила ее сходить к генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту.

«…И когда она сказала: «Может быть, ты сходишь к Эрнсту, чтобы нас поставили на повторы». Я ответила: «Я к нему, во-первых, не пойду. Во-вторых, это такая работа — если сказали, то надо», — рассказывала Гузеева.
Ведущая также отметила каналу FAMETIME TV, что Володина заявила, что «для Гузеевой всегда особые условия» и что съемочная группа работала на гонорары, а не на успокоение зрителей.

«То есть она и в этом нас опустила! Это же программа — не я, Роза и Василиса, а сто человек, это же производство! Все остальные выбрали кошелек… Это же отвратительно, так низко, неправильно», — говорила Гузеева.
Известно, что пандемия унесла жизнь оператора «Давай поженимся» Владимира.

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