Критик Бабичев назвал лучшую певицу России

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
В РФ лучшей вокалисткой является Лариса Долина.
Так считает музыкальный критик Евгений Бабичев, пишет NEWS.ru. По его мнению, Долина является универсальной певицей, способной петь абсолютно все.
Сильной вокалисткой критик назвал и Полину Гагарину, особенно отмечая высокие ноты певицы.
Среди рок-музыкантов специалист выделяет сооснователя группы «Ария» Валерия Кипелова, который совместил западную манеру рок-вокалиста с отечественной подачей.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске отменили концерт певицы Лолиты Милявской, приуроченный к её 60-летнему юбилею. Об этом в своём Telegram-канале сообщила газета «Комсомольская правда».
Выступление исполнительницы должно было состояться в день её рождения, 31 марта. Однако оно было отменено по необъявленным причинам. Также несколькими днями ранее, 27 марта, не состоится концерт Лолиты в Омске.
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«Шикарная техника, мелизматика, вибрато на невероятно высоком уровне. Когда-то я говорил, что на российской сцене нет вокалистки лучше, чем Долина, с точки зрения вокала и техники на нашей эстраде», — выразил своё мнение Евгений Бабичев.
«Некоторые вообще на верхотуре срываются на крик, но у Гагариной это именно вокал, который приносит удовольствие и российскому, и европейскому слушателям», — считает Евгений Бабичев.Пение Григория Лепса критика сравнивает с манерой исполнения Владимира Высоцкого. Этим объясняется популярность артиста.
Среди рок-музыкантов специалист выделяет сооснователя группы «Ария» Валерия Кипелова, который совместил западную манеру рок-вокалиста с отечественной подачей.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске отменили концерт певицы Лолиты Милявской, приуроченный к её 60-летнему юбилею. Об этом в своём Telegram-канале сообщила газета «Комсомольская правда».
Выступление исполнительницы должно было состояться в день её рождения, 31 марта. Однако оно было отменено по необъявленным причинам. Также несколькими днями ранее, 27 марта, не состоится концерт Лолиты в Омске.
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Мария Фирсова