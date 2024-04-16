Музкритик Бабичев посоветовал молодёжи суперпопулярную в 80-х группу

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Музыкальный критик Евгений Бабичев предположил, что российской молодёжи понравились бы хиты суперпопулярной в 1980-х года поп-группы Modern Talking.
«Если завирусить их треки в соцсети, показать, что под них можно снимать классные видосики, то, думаю, всё возможно. Если спустя годы делают кавер-версии, значит это хит. Сложно забыть композицию, когда она у тебя на слуху, новые артисты делают свои версии», — пояснил в беседе с NEWS.ru Бабичев.
Ранее стало известно, что народная артистка СССР Алла Пугачева в канун своего 75-летия выпустила песню о любви «Я плачу». Слова и музыка были написаны пять лет назад композитором Леонидом Агутиным к его собственному 50-летию. Voice отмечает, что тогда Примадонна не смогла выступить с ним из-за болезни.
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