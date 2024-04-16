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Музкритик Бабичев посоветовал молодёжи суперпопулярную в 80-х группу

Музкритик Бабичев рекомендовал послушать Modern Talking
16 апреля 2024, 19:15
Фото: iStock/John Webb

Фото: iStock/John Webb

Музыкальный критик Евгений Бабичев предположил, что российской молодёжи понравились бы хиты суперпопулярной в 1980-х года поп-группы Modern Talking.


«Если завирусить их треки в соцсети, показать, что под них можно снимать классные видосики, то, думаю, всё возможно. Если спустя годы делают кавер-версии, значит это хит. Сложно забыть композицию, когда она у тебя на слуху, новые артисты делают свои версии», — пояснил в беседе с NEWS.ru Бабичев.

Ранее стало известно, что народная артистка СССР Алла Пугачева в канун своего 75-летия выпустила песню о любви «Я плачу». Слова и музыка были написаны пять лет назад композитором Леонидом Агутиным к его собственному 50-летию. Voice отмечает, что тогда Примадонна не смогла выступить с ним из-за болезни.

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#музыка
#соцсети
#молодёжь
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Звёздный хирург Хайдаров: Моя клиника функционирует
15 апреля 2024, 18:49

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Звёздный хирург Тимур Хайдаров опроверг сообщения о приостановке работы его клиники.
«Съездите в клинику, посмотрите, клиника функционирует. Клиника работает, никаких официальных постановлений о приостановлении не было», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Хайдаров.

Ранее звёздный хирург Тимур Хайдаров не раз оказывался в центре скандала. В некачественно оказанных услугах его прежде обвиняли певицы Слава и Любовь Успенская. Кроме того, сотрудники Росздравнадзора провели проверки в клиниках, связанных с хирургом, и выявили ряд нарушений, об этом прежде сообщал телеграм-канал «Осторожно, Москва». По информации портала, врачу может грозить штраф и приостановка деятельности.

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#проверки
#клиника
#хирург
#скандал
#шоу-бизнес
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Отчим актёра Никиты Кологривого служит в рядах ВСУ
15 апреля 2024, 17:53

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Семья актёра, снимавшегося в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», Никиты Кологривого живёт на Украине. Его отчим служит в рядах Вооружённых сил Украины.
Артист, известный не только ролями, но и скандалами, рассказал в интервью журналистке Лауре Джугелии, что регулярно созванивается с матерью, но видеться с ней не может, так как она живёт на Украине. Возможно, не добавляет простоты в общении то, что его отчим служит в рядах ВСУ, передаёт «Царьград».

«У неё муж военный украинский», — добавил Кологривый.

Совсем недавно актёр освободился после семидневного ареста, который отбывал за пьяный дебош, устроенный им в одном из баров Новосибирска. Выпив лишнего, он разделся до пояса и пытался укусить официантку. На суде Никита Кологривый признался, что сожалеет о своём агрессивном поведении и принёс извинения.

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#интервью
#артист
#всу
#актёр
#арест
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Певица Лолита вернётся на сцену после «голой» вечеринки
Mash: Лолита вернулась к частным выступлением, но подняла цену на миллион рублей
15 апреля 2024, 12:09

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Певица Лолита Милявская возвращается к выступлениям на частных корпоративах, но с более высоким прайсом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Артистка вернётся к выступлениям к майским праздникам. По данным канала, прайс певицы повысился с 4 до 5 млн рублей, а за технический райдер клиентам придется заплатить плюс 500 тыс. рублей. Отмечается, что Лолита готова приехать за город, но ей нужны аппаратура, сцена и официальное приглашение.

Организаторы утверждают, что звезда может сесть за стол с клиентами, угоститься шашлыком и поговорить на душевные темы. Отказывается певица только от квартирников, аргументируя это тем, что ей не подходит такой стиль исполнения.

После «голой» вечеринки Лолита занималась садоводством. Напомним, что звезда подверглась общественной критике из-за появления на публике в откровенном наряде, после чего юбилейный тур Лолиты был отменен.

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#певица
#концерт
#праздники
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Кологривый признался в романе с актрисой
Звезда «Слова пацана» Кологривый признался в романе с бывшей женой Прилучного
15 апреля 2024, 04:45

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Звезда сериала «Слово Пацана» актер Никита Кологривый признался, что у него был роман с актрисой Агатой Муцениеце, сообщает «Lenta.ru».
«Можно сказать, что это был роман, если это кому-то нравится. Но он как был, так и всплыл», – смеясь, ответил актер на соответствующий вопрос, подчеркнув, что это были короткие отношения.

Кологривый объяснил, что «это потребность всех артистов, которые играют пары в кино.

«Это такая помощь игре, то есть поиск тепла и так далее», – добавил он.

По словам актера, этот факт расстроил бывшего мужа Муцениеце Павла Прилучного, но ненадолго, поскольку у него теперь имеется собственная семья.

Ранее сообщалось актер поделился планами на период ареста после дебоша в новосибирском кафе: «Пойду сидеть на киче, писать стихи».

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#актёр
#шоу-бизнес
#отношения
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Пугачева выпустила новую песню в преддверии своего юбилея
«Я плачу»: Пугачева выпустила новую песню накануне своего 75-летия
15 апреля 2024, 01:29

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Народная артистка СССР Алла Пугачева в канун своего 75-летия выпустила песню о любви «Я плачу». Песня была опубликована на YouTube-канале певицы.
Слова и музыка были написаны пять лет назад композитором Леонидом Агутиным к его собственному 50-летию. Voice отмечает, что тогда Примадонна не смогла выступить с ним из-за болезни.

«Твоя любовь – шипы и розы, моя любовь – и смех, и слезы, сон в ветреную ночь», – говорится в тексте песни.

Директор Примадонны Елена Чупракова подчеркнула, что песня доступна на всех музыкальных платформах.

15 апреля Пугачевой исполнилось 75 лет. В 1970-х годах Пугачева стала лауреатом музыкального конкурса «Золотой Орфей» и завоевала популярность благодаря песне "Арлекино". Затем она отправилась на гастроли по СССР и стала появляться на телевидении.

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#музыка
#музыканты
#алла пугачёва
#песня
#юбилей
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«Удачи нашим ПВО»: Пьяный Галкин* отреагировал на атаку Ирана
14 апреля 2024, 01:33

Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов

Комик Максим Галкин* отреагировал на нападение Ирана на Израиль. Об этом событии стало известно из Telegram-канала Shot.
Артист записал видео со стаканом виски в руке, пожелал удачи «нашим ПВО» и признался, что изначально использовал неправильную фразу.

«То ли я лишнего выпил, то ли... Я перепутал. Не «мазел тов», конечно, «беацлаха» – удачи», – сказал он.

Ранее стало известно, что Иран совершил атаку и запустил против Израиля сотни беспилотных летательных аппаратов.

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* Внесен Минюстом в реестр иноагентов
#иран
#израиль
#пво
#нападение
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Рэпер Баста заявил, что больше не будет выпускать альбомы
11 апреля 2024, 13:55

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Российский рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) сообщил, что больше не будет выпускать музыкальные альбомы под своим псевдонимом, пишет ТАСС.
По его словам, сегодня он занимается только синглами, никаких альбомов в рамках проекта «Баста» больше не планируется. Баста добавил, что в прошлом году под этим псевдонимом у него вышло 24 песни.

«Очень много всего», — подчеркнул артист.

Также он отметил, что выпустит сингл вместе с клипом в День космонавтики, 12 апреля. Также артист напомнил, что совсем недавно открыл в Дубае ресторан, ставший его первым проектом за рубежом.

Недавно появилась информация, что чистая прибыль сети заведений музыканта Frank by Баста за 2023 год выросла на 62% по сравнению с 2022 годом — со 104 миллионов рублей до 198 миллионов рублей.

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#россия
#певец
#музыка
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Продюсер Лавров рассказал, сколько Пугачева может заработать за один концерт в Германии
Продюсер Лавров: за один концерт в Германии Пугачёва просит 50 тысяч евро
09 апреля 2024, 20:55

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Алла Пугачёва хочет получить за один концерт в Германии 50 тысяч евро. Об этом рассказал концертный директор Сергей Лавров, добавив, что в России Примадонна получала гораздо больше.
«Мне рассказали, что Пугачева запросила у организаторов в Германии €50 тыс. за один концерт, столько она хочет получить на руки. Выступления планируются осенью. Для Аллы Борисовны с ее аппетитами это мало, сейчас столько получают звезды, которые рангом ниже ее», — цитирует NEWS.ru Лаврова.

При этом он выразил мнение, что если Пугачёва и отправится в турне по Германии, то не ради заработка, а чтобы показать России, что она ещё способна петь и гастролировать. Однако Лавров сомневается, что российской певице получится осуществить задуманное ввиду плохого состояния здоровья. Кроме того, для выступлений Пугачёвой нужны музыканты, но она со многими поссорилась.

Лавров также отметил, что гастроли в Европе не очень выгодны. Так как 50% прибыли приходится отдавать в качестве налогов. Также аренда зала и услуги организаторов стоят намного дороже, чем в России.

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#концерт
#музыканты
#аренда
#услуги
#мнение
#звёзды
#алла пугачёва
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Телекритик Горбунов раскрыл время возвращения Урганта на ТВ
Телекритик Горбунов допусти возвращение Урганта на ТВ к началу нового сезона
09 апреля 2024, 20:12

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Телекритик Александр Горбунов высказал предположение, что актёра и телеведущего Ивана Урганта могут вернуть на телеэкраны уже к началу следующего сезона.
«Если это случится осенью, то это будет неплохой информационный повод, который привлечёт внимание. Поэтому имеет смысл сделать это в начале телесезона, а не сейчас, под конец, для пары выпусков», — поделился в беседе с NEWS.ru Горбунов.

Он добавил, что практика возвращения шоу на телеканалах есть и добавил, что перезапуск телепередачи Урганта может изменить формат эфира.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов высказал мнение о том, что фильм об Алле Пугачёвой, который снимает журналистка Ксения Собчак, вряд ли поможет певице вернуть былую славу.

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#мнение
#шоу
#телевидение
#артист
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