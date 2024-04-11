Рэпер Баста заявил, что больше не будет выпускать альбомы

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Российский рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) сообщил, что больше не будет выпускать музыкальные альбомы под своим псевдонимом, пишет ТАСС.
По его словам, сегодня он занимается только синглами, никаких альбомов в рамках проекта «Баста» больше не планируется. Баста добавил, что в прошлом году под этим псевдонимом у него вышло 24 песни.
Также он отметил, что выпустит сингл вместе с клипом в День космонавтики, 12 апреля. Также артист напомнил, что совсем недавно открыл в Дубае ресторан, ставший его первым проектом за рубежом.
Недавно появилась информация, что чистая прибыль сети заведений музыканта Frank by Баста за 2023 год выросла на 62% по сравнению с 2022 годом — со 104 миллионов рублей до 198 миллионов рублей.
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«Очень много всего», — подчеркнул артист.
Также он отметил, что выпустит сингл вместе с клипом в День космонавтики, 12 апреля. Также артист напомнил, что совсем недавно открыл в Дубае ресторан, ставший его первым проектом за рубежом.
Недавно появилась информация, что чистая прибыль сети заведений музыканта Frank by Баста за 2023 год выросла на 62% по сравнению с 2022 годом — со 104 миллионов рублей до 198 миллионов рублей.
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Алёна Самарева