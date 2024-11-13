Глубокое декольте и «наверстывание упущенного»: Алсу раскрыла подробности личной жизни после развода

Алсу Абрамова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Этим летом певица Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым. Артистка вернулась на сцену и ведет активную творческую деятельность.
После 18 лет брака певица официально развелась с бизнесменом Яном Абрамовым. У пары трое детей — 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль.
Причиной расставания пары, по словам певицы, послужили многочисленные измены бизнесмена. В прессе неоднократно появлялась информация о том, что Абрамов увлекся бывшей возлюбленной рэпера Тимати Анастасией Решетовой.
Однако адвокат Абрамова Александр Дорбровинский утверждает обратное, бизнесмен пытался сохранить семью, но Алсу была категорична. Певица действительно была решительна в своем стремлении к свободе. Теперь Алсу открыто признается, что ей нравится новая жизнь. Если раньше она проводила вечера дома, то теперь не упускает ни одной светской встречи.
Развод повлиял на внешность и образы певицы. Она заметно стала смелее с нарядами и теперь может позволить себе даже глубокое декольте.
Развод Алсу стал одной из самых обсуждаемых светских новостей года и способствовал увеличению ее популярности в интернете. Многие обвиняли артистку в использовании своей личной жизни для пиара.
41-летняя звезда выглядит прекрасно и готова с головой уйти в работу. В браке выступления певицы были редкими, но сейчас она настроена радовать нас и музыкой и новыми творческими проявлениями. В настоящее время Алсу активно работает над новым альбомом и впервые за 20 лет планирует отправиться в гастрольный тур.
Летом Алсу путешествовала на Ибицу, побывала во Франции на Олимпийских играх и в Турции. Очевидно, что у нее есть своя личная жизнь. Она молодая и привлекательная женщина и теперь может наслаждаться этой жизнью.
Сама певица утверждает, что ее сердце свободно. И вступать в отношения она пока не спешит. Тем не менее, звезда уверена, что в будущем у нее снова будет семья. Главное — найти подходящего партнера. И на всякий случай перед свадьбой стоит подготовить брачный договор.
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Что послужило поводом для расставания пары
Причиной расставания пары, по словам певицы, послужили многочисленные измены бизнесмена. В прессе неоднократно появлялась информация о том, что Абрамов увлекся бывшей возлюбленной рэпера Тимати Анастасией Решетовой.
Однако адвокат Абрамова Александр Дорбровинский утверждает обратное, бизнесмен пытался сохранить семью, но Алсу была категорична. Певица действительно была решительна в своем стремлении к свободе. Теперь Алсу открыто признается, что ей нравится новая жизнь. Если раньше она проводила вечера дома, то теперь не упускает ни одной светской встречи.
Новая волна популярности Алсу после развода
Развод повлиял на внешность и образы певицы. Она заметно стала смелее с нарядами и теперь может позволить себе даже глубокое декольте.
Развод Алсу стал одной из самых обсуждаемых светских новостей года и способствовал увеличению ее популярности в интернете. Многие обвиняли артистку в использовании своей личной жизни для пиара.
«Да, у меня увеличилось число подписчиков. Не могу сказать, что прям значительно. Но это нормально, наверное. Так получилось. Я этого не хотела, этого пиара. Но так сложилось», — поясняет певица.Ян Абрамов и Алсу Абрамова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
41-летняя звезда выглядит прекрасно и готова с головой уйти в работу. В браке выступления певицы были редкими, но сейчас она настроена радовать нас и музыкой и новыми творческими проявлениями. В настоящее время Алсу активно работает над новым альбомом и впервые за 20 лет планирует отправиться в гастрольный тур.
«Я сейчас уделяю много времени работе. Новые записи, проекты, съемки, гастроли планирую. В общем, много всего интересного. Наверстываю упущенное, так сказать», — призналась артистка.
Личная жизнь певицы
Летом Алсу путешествовала на Ибицу, побывала во Франции на Олимпийских играх и в Турции. Очевидно, что у нее есть своя личная жизнь. Она молодая и привлекательная женщина и теперь может наслаждаться этой жизнью.
Сама певица утверждает, что ее сердце свободно. И вступать в отношения она пока не спешит. Тем не менее, звезда уверена, что в будущем у нее снова будет семья. Главное — найти подходящего партнера. И на всякий случай перед свадьбой стоит подготовить брачный договор.
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Елена Генералова