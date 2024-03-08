Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Российская певица Анна Асти впервые вышла на сцену после «голой вечеринки». Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что Асти выступила на праздничном концерте в честь Международного женского дня в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
Певица опубликовала пост с анонсом своего выступления в соцсетях. Её поклонники в комментариях обрадовались возвращению певицы на большую сцену.
Напомним, что после скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» Анну Асти лишили возможности выступать и внесли в чёрный список. На фоне запретов певица покинула Россию, а также потеряла гонорары от отменённых предновогодних концертов.
Читайте также:
Певица Анна Asti сбежала из России после «голой вечеринки»
Вместо Анны Асти в «Барвихе Luxury Village» после скандала выступит Чеботина
Анна Асти поплатилась за «голую» вечеринку Ивлеевой миллионами рублей
Певица опубликовала пост с анонсом своего выступления в соцсетях. Её поклонники в комментариях обрадовались возвращению певицы на большую сцену.
Читайте также:
Певица Анна Asti сбежала из России после «голой вечеринки»
Вместо Анны Асти в «Барвихе Luxury Village» после скандала выступит Чеботина
Анна Асти поплатилась за «голую» вечеринку Ивлеевой миллионами рублей
Анастасия Чинкова