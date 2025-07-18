МВД России объявило в розыск рэпера Face* по уголовной статье
Рэпера Face* объявили в розыск
Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в уголовный розыск рэпера Ивана Дрёмина*, более известного под псевдонимом Face*. Соответствующая информация появилась в базе ведомства.
По какой именно статье УК ведется розыск Дрёмина* и что ему инкриминируется, не уточняется. Предположительно, это связано с возбуждением уголовного дела за нарушение закона об иноагентах.
«Основания для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в карточке ведомства.Рэпера Face* признали иностранным агентом в апреле 2022 года. После начала конфликта на Украине он покинул Россию и продолжил выступать за границей. Отмечается, что во время одного из выступлений в Варшаве Дрёмин* принялся публично извиняться перед залом за своё российское гражданство.
С 2024 года судебные приставы объявили его в розыск за неуплату штрафов за нарушения в деятельности иноагента.
*признан Минюстом РФ иноагентом.