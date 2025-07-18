МВД России объявило в розыск рэпера Face* по уголовной статье

18 июля 2025, 18:56

Рэпера Face* объявили в розыск

Иван Дрёмин* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в уголовный розыск рэпера Ивана Дрёмина*, более известного под псевдонимом Face*. Соответствующая информация появилась в базе ведомства.





По какой именно статье УК ведется розыск Дрёмина* и что ему инкриминируется, не уточняется. Предположительно, это связано с возбуждением уголовного дела за нарушение закона об иноагентах.

«Основания для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в карточке ведомства.