Надежда Кадышева устроила скандал на концерте перед выходом на сцену

18 июля 2025, 17:19

Продюсер Татьяна Тур рассказала, как Кадышева устроила скандал перед концертом

Надежда Кадышева (Фото: Инстаграм* @kadyshevanadezda)

Продюсер Татьяна Тур рассказала, как Надежда Кадышева устроила скандал за несколько минут до выхода на сцену. Об этом она сообщила в личном блоге.





По словам Тур, самой скандальной артисткой является именно Кадышева. В карьере продюсера был случай, когда охрана исполнительницы чуть не сорвала выступление.



Прямо перед выходом на сцену телохранители Кадышевой не подпускали к ней организаторов, из-за чего возникли проблемы.





«Нельзя было к ней подходить. Исполнительный продюсер не мог к ней подойти, потому что охрана не подпускала», — отметла Тур.