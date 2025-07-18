Надежда Кадышева устроила скандал на концерте перед выходом на сцену
Продюсер Татьяна Тур рассказала, как Кадышева устроила скандал перед концертом
Продюсер Татьяна Тур рассказала, как Надежда Кадышева устроила скандал за несколько минут до выхода на сцену. Об этом она сообщила в личном блоге.
По словам Тур, самой скандальной артисткой является именно Кадышева. В карьере продюсера был случай, когда охрана исполнительницы чуть не сорвала выступление.
Прямо перед выходом на сцену телохранители Кадышевой не подпускали к ней организаторов, из-за чего возникли проблемы.
«Нельзя было к ней подходить. Исполнительный продюсер не мог к ней подойти, потому что охрана не подпускала», — отметла Тур.
Она добавила, что в итоге певица решила все проблемы.
*Запрещен в РФ