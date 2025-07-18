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Надежда Кадышева устроила скандал на концерте перед выходом на сцену

Продюсер Татьяна Тур рассказала, как Кадышева устроила скандал перед концертом
Надежда Кадышева (Фото: Инстаграм* @kadyshevanadezda)

Продюсер Татьяна Тур рассказала, как Надежда Кадышева устроила скандал за несколько минут до выхода на сцену. Об этом она сообщила в личном блоге.



По словам Тур, самой скандальной артисткой является именно Кадышева. В карьере продюсера был случай, когда охрана исполнительницы чуть не сорвала выступление.

Прямо перед выходом на сцену телохранители Кадышевой не подпускали к ней организаторов, из-за чего возникли проблемы.

«Нельзя было к ней подходить. Исполнительный продюсер не мог к ней подойти, потому что охрана не подпускала», — отметла Тур.

Она добавила, что в итоге певица решила все проблемы.

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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