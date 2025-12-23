Достижения.рф

«Настюшка-опасность возвращается»: Ивлеева вернулась к знаковому имиджу

Настя Ивлеева вернулась к привычному образу блондинки
Настя Ивлеева (Фото: Telegram @ivleevacomvgorle)

Некоторое время блогер Настя Ивлеева придерживалась сдержанного стиля и тёмного оттенка волос, но теперь решила вернуться к знаковому для себя блонду. Об этом пишет «Стархит».



В своём Telegram‑канале 34‑летняя звезда подогрела интерес подписчиков серией публикаций. Сначала она разместила фото из салона красоты с интригующей подписью. Следующий снимок продемонстрировал результат

«Настюшка опасность возвращается?!» — подписала она свой пост.
Реакция поклонников не заставила себя ждать. Фанаты обрадовались преображению своего кумира, поставив множество восторженных эмодзи под публикацией.
Настя Ивлеева (Фото: Telegram @ivleevacomvgorle)
Напомним, что перемены во внешности Ивлеевой начались после скандальной «голой» вечеринки. Из-за шквала критики блогер ушла в тень и сосредоточилась на саморазвитии. Позже Настя вышла замуж за Филиппа Бегака (родственника Никиты Михалкова) и запустила авторский проект.
Александр Огарёв

