«Настюшка-опасность возвращается»: Ивлеева вернулась к знаковому имиджу

23 декабря 2025, 01:48

Настя Ивлеева вернулась к привычному образу блондинки

Настя Ивлеева (Фото: Telegram @ivleevacomvgorle)

Некоторое время блогер Настя Ивлеева придерживалась сдержанного стиля и тёмного оттенка волос, но теперь решила вернуться к знаковому для себя блонду. Об этом пишет «Стархит».





В своём Telegram‑канале 34‑летняя звезда подогрела интерес подписчиков серией публикаций. Сначала она разместила фото из салона красоты с интригующей подписью. Следующий снимок продемонстрировал результат



«Настюшка опасность возвращается?!» — подписала она свой пост.