«Настюшка-опасность возвращается»: Ивлеева вернулась к знаковому имиджу
Настя Ивлеева вернулась к привычному образу блондинки
Некоторое время блогер Настя Ивлеева придерживалась сдержанного стиля и тёмного оттенка волос, но теперь решила вернуться к знаковому для себя блонду. Об этом пишет «Стархит».
В своём Telegram‑канале 34‑летняя звезда подогрела интерес подписчиков серией публикаций. Сначала она разместила фото из салона красоты с интригующей подписью. Следующий снимок продемонстрировал результат
«Настюшка опасность возвращается?!» — подписала она свой пост.Реакция поклонников не заставила себя ждать. Фанаты обрадовались преображению своего кумира, поставив множество восторженных эмодзи под публикацией.
Напомним, что перемены во внешности Ивлеевой начались после скандальной «голой» вечеринки. Из-за шквала критики блогер ушла в тень и сосредоточилась на саморазвитии. Позже Настя вышла замуж за Филиппа Бегака (родственника Никиты Михалкова) и запустила авторский проект.