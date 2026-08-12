«Мёд на пятках не поможет»: Сябитова раскрыла главный секрет удачного замужества
Роза Сябитова посоветовала женщинам ответить себе на вопрос о целях в браке
Роза Сябитова заявила, что примета с мёдом на пятках для привлечения мужа работает скорее как самовнушение.
В беседе с «Абзацем» телеведущая отметила, что успешно выходят замуж те, кто действительно этого хочет и действует.
«Надо ответить на вопрос: зачем тебе нужен муж? Как он должен сделать тебя счастливой? И самое главное — насколько он способен это сделать? Сначала надо разобраться в себе, понять, зачем тебе нужен этот мужчина, какого счастья ты хочешь в браке, и найти мужчину, который способен это сделать», — подчеркнула Роза Раифовна.Сябитова добавила: богатый супруг, скорее всего, много работает и редко бывает с семьёй. Муж со средним достатком имеет больше времени на близких. В браке с обычным парнем счастливых дней будет больше, хотя уровень жизни окажется скромнее.