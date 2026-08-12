«Мёд на пятках не поможет»: Сябитова раскрыла главный секрет удачного замужества

12 августа 2026, 18:24

Роза Сябитова посоветовала женщинам ответить себе на вопрос о целях в браке

Роза Сябитова (Фото: Instagram* @syabitova_roza)

Роза Сябитова заявила, что примета с мёдом на пятках для привлечения мужа работает скорее как самовнушение.





В беседе с «Абзацем» телеведущая отметила, что успешно выходят замуж те, кто действительно этого хочет и действует.

«Надо ответить на вопрос: зачем тебе нужен муж? Как он должен сделать тебя счастливой? И самое главное — насколько он способен это сделать? Сначала надо разобраться в себе, понять, зачем тебе нужен этот мужчина, какого счастья ты хочешь в браке, и найти мужчину, который способен это сделать», — подчеркнула Роза Раифовна.