«Мёртвый» Моргенштерн* остался ни с чем: Суд наложил арест на имущество рэпера

Алишер Моргенштерн* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Артист теперь не сможет продавать, сдавать в аренду либо совершать иные юридические действия со своим домом в Истринском районе Подмосковья, а также земельным участком, на котором расположено строение. Об этом сообщила столичная прокуратура в своём официальном телеграм-канале. Кроме того, арест наложен на нежилое здание и три нежилых помещения.
Причиной санкций стало неисполнение Моргенштерном* обязанностей иностранного агента. В сентябре 2024 года в его отношении было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье (часть 2 статьи 330.1 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах). Максимальная санкция по ней — до двух лет лишения свободы.
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* Признан иноагентом в РФ