«Страшная рана»: Айза заявила о сильном желании Моргенштерна* вернуться в Россию

Алишер Моргенштерн* (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Айза с друзьями отправилась на концерт рэпера на Бали, чтобы отвлечься от рутинных дел. Она рассказала, что Моргенштерн* выступал хорошо, был трезвым, однако было отчётливо видно, что ему плохо и он хочет вернуться домой. По её словам, разлука с родиной стала сильнейшей травмой для музыканта.
В интернете многие блогеры поддержали мнение Айзы, пожелав Моргенштерну* всего хорошего. Кто-то даже писал, что за долгие годы ни разу не переживал за знаменитого человека так сильно, как за него.
Звезда реалити-шоу, в свою очередь, пожелала артисту здоровья и успехов в борьбе с зависимостью.
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*признан Минюстом РФ иноагентом