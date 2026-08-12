«На 100 процентов южная»: Зиверт похвасталась фигурой в бикини — фото
Певица Юлия Зиверт наслаждается летним отдыхом на юге Италии. Исполнительница суперхита «Life» выбрала для отпуска живописную коммуну Прая-а-Маре, расположенную в регионе Калабрия. Артистка уже делится с поклонниками яркими кадрами из своего путешествия.
На свежих снимках, опубликованных в соцсетях, звезда предстала в эффектном полупрозрачном мини-платье и стильных босоножках на каблуке. Один из кадров сделали на подоконнике с панорамным видом на бескрайние просторы Тирренского моря — фотография получилась особенно атмосферной и чувственной.
Особое внимание подписчиков привлекли отпускные фото Юлии в бикини. Артистка заметно изменила цвет кожи, приобретя насыщенный загар, который удачно оттеняет яркий желтый купальник. На одном из снимков певица эффектно выгнулась перед камерой и спустила бретели верхней части бикини, продемонстрировав безупречную фигуру.
«На 100 процентов южная», — кратко подписала свои публикации Зиверт, давая понять, что полностью наслаждается атмосферой итальянского курорта и проводит время на европейском побережье с максимальным комфортом.