«На 100 процентов южная»: Зиверт похвасталась фигурой в бикини — фото

12 августа 2026, 17:15

Певица Зиверт похвасталась фигурой в бикини на отдыхе в Италии

Юлия Зиверт (Фото: РИА Новости/Арина Антонова)

Певица Юлия Зиверт наслаждается летним отдыхом на юге Италии. Исполнительница суперхита «Life» выбрала для отпуска живописную коммуну Прая-а-Маре, расположенную в регионе Калабрия. Артистка уже делится с поклонниками яркими кадрами из своего путешествия.





На свежих снимках, опубликованных в соцсетях, звезда предстала в эффектном полупрозрачном мини-платье и стильных босоножках на каблуке. Один из кадров сделали на подоконнике с панорамным видом на бескрайние просторы Тирренского моря — фотография получилась особенно атмосферной и чувственной.



Юлия Зиверт (Фото: Instagram*/_zivert)

Особое внимание подписчиков привлекли отпускные фото Юлии в бикини. Артистка заметно изменила цвет кожи, приобретя насыщенный загар, который удачно оттеняет яркий желтый купальник. На одном из снимков певица эффектно выгнулась перед камерой и спустила бретели верхней части бикини, продемонстрировав безупречную фигуру.





«На 100 процентов южная», — кратко подписала свои публикации Зиверт, давая понять, что полностью наслаждается атмосферой итальянского курорта и проводит время на европейском побережье с максимальным комфортом.