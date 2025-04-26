«Я всего достигла с отсутствием груди»: Юлия Зиверт ответила оскорбившей её девушке

Юлия Зиверт (фото: Telegram @zivert_new)
Юлия Зиверт заявила, что не собирается терпеть хейт в свой адрес. 34-летняя певица эмоционально ответила оскорбившей её девушке.
Исполнительница является одной из самых стильных звёзд российского шоу-бизнеса. Однако, несмотря на это, у Юлии есть недоброжелатели. Обычно артистка не реагирует на хейт, но в этот раз не смогла промолчать.
Зиверт рассказала, что девушка по имени Яна отправила ей гневное сообщение.
Читайте также:
«Нельзя так организовывать мероприятия»: Юлия Зиверт отказалась выступить на концерте в честь 90-летия Николая Агутина
От стюардессы до звезды шоу-бизнеса: как Zivert стала певицей, почему уходила со сцены и скрывала возлюбленных
«Могут себе позволить жить так, как хотят»: Анна Хилькевич заступилась за Ксению Бородину и Николая Сердюкова
Зиверт рассказала, что девушка по имени Яна отправила ей гневное сообщение.
«Увядающая, угасающая певичка трёх песен, пробившая себе путь в шоу-бизнес с напрочь отсутствующей грудью, ублажавшая толстосумов в ночных клубах стрип-танцами на барной стойке. Ты паразитируешь на теле общества, штампуя примитивные треки и судорожно цепляясь за угасающую популярность», – обратилась злопыхательница к певице в соцсетях.В ответ на это сообщение Юлия заявила, что имеет полное право называть таких людей паразитами, после чего отправила девушку в бан.
«Когда-нибудь ты будешь с трясущейся рукой в кассе покупать билетик на мой мировой тур. И как, наверное, удивишься, что я всего этого достигла с отсутствием груди. Чао, бамбино», – написала в ответ Зиверт в своём Telegram-канале.Правда вскоре певица удалила свои резкие слова, поскольку выговорилась и решила, что «карма – киллер».
Читайте также:
«Нельзя так организовывать мероприятия»: Юлия Зиверт отказалась выступить на концерте в честь 90-летия Николая Агутина
От стюардессы до звезды шоу-бизнеса: как Zivert стала певицей, почему уходила со сцены и скрывала возлюбленных
«Могут себе позволить жить так, как хотят»: Анна Хилькевич заступилась за Ксению Бородину и Николая Сердюкова
Анастасия Чинкова