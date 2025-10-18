На 87-м году жизни умер учёный и публицист Сергей Кара-Мурза
Советский и российский учёный и публицист Сергей Кара-Мурза скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает РБК.
Кара-Мурза получил широкую известность благодаря работам о манипуляции общественным сознанием и трансформациях российского общества. Философ Рустем Вахитов заявил, что имя Сергея останется в ряду выдающихся публицистов и идеологов России.
Кара-Мурза написал книги «Манипуляция сознанием», «Демонтаж народа», «Потерянный разум» и «Советская цивилизация». Эти работы многократно переиздавали, и они нашли применение в научных и общественных дискуссиях.
Сын публициста сообщил, что Сергей Георгиевич скончался этой ночью. Информацию о месте и времени прощания и похорон Сергея Кара-Мурзы уточнят позднее.
