«Постоянно караулили, а потом зарядили по лицу»: Клава Кока рассказала о пугающих столкновениях со сталкерами
Клава Кока рассказала о пугающих столкновениях со сталкерами и странными фанатиками
Клава Кока откровенно рассказала о пугающих встречах со сталкерами, включая случай, когда незнакомец сел ей на колени. Певица вынуждена передвигаться с охраной из-за преследований фанатов. Ведь популярность привлекает не только безобидных поклонников.
Звезда раскрыла в проекте Иды Галич «Я ПЕРЕЖИЛА», как ее жизнь изменилась после инцидента у жилого комплекса. Разумеется, про сталкеров — людей с больной одержимостью своими кумирами или объектами «любви», сейчас знают все. Однако о своей безопасности задумываешься всерьез обычно только после того, как сам столкнешься с подобными людьми.
Кока поделилась, что стало для нее первым «звоночком» не ходить без охраны.
«Люди узнали, где я живу, и караулили меня около забора. Я постоянно ходила одна. Бывало, поздно возвращалась. Я просто шла по дороге, и двое каких-то ребят говорят: «Это Клава Кока, что ли?» Они изначально были невежливы», — начала рассказ певица.Она пояснила, что пыталась уйти, но, как от навязчивых собеседников не удавалось избавиться. Тогда за свое «молчание» и попытки их игнорировать Клава получила пощечину от парня из подозрительной группы. После этого она бросилась бежать и, к счастью, все закончилось хорошо. Однако опыт стал шоком, «пробуждением» к потенциальной опасности. Этот случай заставил блогершу нанять себе телохранителей.
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В прошлом певица неосторожно публиковала геолокацию в соцсетях, что приводило к неожиданным визитам. Один поклонник, долго осаждавший ее офис, вычислил место по фото и внезапно сел ей на колени, предлагая работу носильщика, пока охрана не вмешалась.
«Это было красивое место, невероятный вид, и мне захотелось его выложить. Через минут 30 этот чувак приходит, а я до этого с ним никогда близко не общалась. Я видела его, когда выезжала из нашего офиса на машине, и он всегда стоял, махал или бежал за авто. Но я никогда не сталкивалась с ним лицом к лицу. А здесь он заходит и садится ко мне на колени», — поделилась Кока неприятным опытом.Звезда также возмутилась на сайты, сливающие местоположение звезд, когда те пытаются не раскрывать, где находится. Клава рассказала, что время от времени получает разные анонимные сообщения, которые «мониторят» ее передвижения. От этого бывает страшно и неприятно.
К детям-фанатам Клава при этом относится с пониманием.
«Понятно, что они иногда ребятишки нарушают личные границы, но я на них за это не злюсь. Это дети, они еще не осознают этого», — указала она.Певица не чувствует от мальчиков и девочек угрозы, в отличие от взрослых сталкеров, чьи действия порой напоминают фильмы ужасов. К тому же, она хорошо помнит время, когда сама мечтала встретиться с кумирами.
*Запрещенная в России экстремистская организация