«Постоянно караулили, а потом зарядили по лицу»: Клава Кока рассказала о пугающих столкновениях со сталкерами

20 июня 2025, 06:19

Клава Кока рассказала о пугающих столкновениях со сталкерами и странными фанатиками

Клава Кока (Фото: Instagram* @klavacoca)

Клава Кока откровенно рассказала о пугающих встречах со сталкерами, включая случай, когда незнакомец сел ей на колени. Певица вынуждена передвигаться с охраной из-за преследований фанатов. Ведь популярность привлекает не только безобидных поклонников.





Звезда раскрыла в проекте Иды Галич «Я ПЕРЕЖИЛА», как ее жизнь изменилась после инцидента у жилого комплекса. Разумеется, про сталкеров — людей с больной одержимостью своими кумирами или объектами «любви», сейчас знают все. Однако о своей безопасности задумываешься всерьез обычно только после того, как сам столкнешься с подобными людьми.



Кока поделилась, что стало для нее первым «звоночком» не ходить без охраны.





«Люди узнали, где я живу, и караулили меня около забора. Я постоянно ходила одна. Бывало, поздно возвращалась. Я просто шла по дороге, и двое каких-то ребят говорят: «Это Клава Кока, что ли?» Они изначально были невежливы», — начала рассказ певица.

Клава Кока с Идой Галич (Фото: кадр видео Instagram* @klavacoca)



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«Это было красивое место, невероятный вид, и мне захотелось его выложить. Через минут 30 этот чувак приходит, а я до этого с ним никогда близко не общалась. Я видела его, когда выезжала из нашего офиса на машине, и он всегда стоял, махал или бежал за авто. Но я никогда не сталкивалась с ним лицом к лицу. А здесь он заходит и садится ко мне на колени», — поделилась Кока неприятным опытом.

Клава Кока (Фото: Instagram* @klavacoca)



«Понятно, что они иногда ребятишки нарушают личные границы, но я на них за это не злюсь. Это дети, они еще не осознают этого», — указала она.