«Пенсионер-миллиардер на горизонте»: Лена Перминова удалила совместные фото с молодым любовником

01 июня 2025, 12:19

Модель Лена Перминова удалила совместные фото с возлюбленным Тарасом Романовым

Лена Перминова и Тарас Романов (Фото: Телеграм*/lenaperminova_official)

Из социальных сетей Лены Перминовой и ее возлюбленного Тараса Романова пропали совместные фотографии. Поклонники решили, что они разошлись – еще в прошлом месяце пара активно делилась снимками. Пока ни Лена, ни Тарас не давали официальных комментариев по этому поводу.





При этом совсем недавно 38-летняя модель заявляла, что абсолютно счастлива в отношениях с 29-летним манекенщиком. Теперь, когда в их профилях нет ни одного общего фото, подписчики строят различные теории.

«Наверно, появился пенсионер-миллиардер на горизонте», – предположил один из пользователей.