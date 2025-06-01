«Пенсионер-миллиардер на горизонте»: Лена Перминова удалила совместные фото с молодым любовником
Модель Лена Перминова удалила совместные фото с возлюбленным Тарасом Романовым
Из социальных сетей Лены Перминовой и ее возлюбленного Тараса Романова пропали совместные фотографии. Поклонники решили, что они разошлись – еще в прошлом месяце пара активно делилась снимками. Пока ни Лена, ни Тарас не давали официальных комментариев по этому поводу.
При этом совсем недавно 38-летняя модель заявляла, что абсолютно счастлива в отношениях с 29-летним манекенщиком. Теперь, когда в их профилях нет ни одного общего фото, подписчики строят различные теории.
«Наверно, появился пенсионер-миллиардер на горизонте», – предположил один из пользователей.Стоит отметить, что после развода с экс-супругом в декабре 2024 года Перминова сохранила с ним дружеские отношения ради детей. Между тем, в личной жизни Александра Лебедева тоже происходят изменения — по слухам, он встречается с 29-летней Алиной Лабиковой.