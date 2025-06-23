«Я, конечно, совершенен»: Прохор Шаляпин раскрыл правду о своих пластических операциях

23 июня 2025, 06:09

Прохор Шаляпин признался, что его «пластика» была пиар-ходом

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин признался фанатам, что его «пластическая операция» была лишь рекламным трюком. Певец ранее публиковал видео с забинтованным лицом, на котором выглядел усталым. Уже тогда некоторые предположили, что клип был «фейковым», однако часть людей поверила в желание артиста подправить что-то во внешности.





В начале июня 41-летний артист напугал поклонников, показав в блоге ролик с «последствиями операции» — синяками и бинтами на лице, хотя никогда не говорил о недовольстве внешностью.





«Ой, друзья, я всё-таки решился на эту чудесную процедуру. Сделал её у лучшего пластического хирурга страны», — говорил он тогда, драматично и хрипло вздыхая на записи.

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)



«Я не делал пластическую операцию, я вам всем заявляю. Я решаюсь подтянуть верхнюю часть, и это был небольшой ход перед вами. Вы же видите, что ничего не сделано? Я, конечно, совершенен, я красивый человек, у меня отбоя нет, мне пишут разные возраста, там уже и вторая сотня пошла. Рановато мне круговую подтяжку общую делать, я же не сумасшедший, но к пластике я хорошо отношусь. Мне делали какие-то уколы, мне делали нити и нос в 2007 году, больше ничего серьезного я не делал», — передает его слова Telegram-канал «Звездач».