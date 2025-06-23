«Я, конечно, совершенен»: Прохор Шаляпин раскрыл правду о своих пластических операциях
Прохор Шаляпин признался, что его «пластика» была пиар-ходом
Прохор Шаляпин признался фанатам, что его «пластическая операция» была лишь рекламным трюком. Певец ранее публиковал видео с забинтованным лицом, на котором выглядел усталым. Уже тогда некоторые предположили, что клип был «фейковым», однако часть людей поверила в желание артиста подправить что-то во внешности.
В начале июня 41-летний артист напугал поклонников, показав в блоге ролик с «последствиями операции» — синяками и бинтами на лице, хотя никогда не говорил о недовольстве внешностью.
«Ой, друзья, я всё-таки решился на эту чудесную процедуру. Сделал её у лучшего пластического хирурга страны», — говорил он тогда, драматично и хрипло вздыхая на записи.Теперь же Шаляпин признался, что это была постановка для рекламной интеграции. Никакой серьезной подтяжки он не делал, считая круговую коррекцию для себя преждевременной. Артист подчеркнул, что остается «адекватным» и не собирается рисковать под общим наркозом ради имиджа.
«Я не делал пластическую операцию, я вам всем заявляю. Я решаюсь подтянуть верхнюю часть, и это был небольшой ход перед вами. Вы же видите, что ничего не сделано? Я, конечно, совершенен, я красивый человек, у меня отбоя нет, мне пишут разные возраста, там уже и вторая сотня пошла. Рановато мне круговую подтяжку общую делать, я же не сумасшедший, но к пластике я хорошо отношусь. Мне делали какие-то уколы, мне делали нити и нос в 2007 году, больше ничего серьезного я не делал», — передает его слова Telegram-канал «Звездач».Ранее «Радио 1» передавало, что Наташа Королёва откровенно рассказала про причину отмены выступления в Астане. Она серьезно заболела. Певица боится, что у нее могут начаться проблемы со слухом при ухудшении самочувствия, так как инфекция поразила уши.