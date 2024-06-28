«На дне бокала»: Нарколог развеял миф о бытовом алкоголизме Варнавы

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков
Актриса Екатерина Варнава призналась в YouTube-подкасте актёра и музыканта Сергея Мезенцева, что недавно вышла из непростого жизненного периода, в котором претерпела физические, моральные и душевные изменения.
Юмористка призналась, что искала решение проблемы на дне бокала, и назвала это «бытовым алкоголизмом».
Психиатр-нарколог, руководитель клиники, эксперт Общественной Палаты РФ Руслан Исаев в беседе с «Радио 1» сообщил, что «бытового алкоголизма» как отдельного медицинского понятия не существует.
Про глубину вопроса и стихийность проблемы, по мнению эксперта, можно сказать только после полноценной консультации у психиатра-нарколога, однако такие подробности знаменитости раскрывают редко.
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«Я в полной мере ощутила, что такое обратиться за помощью к психотерапевту, эмоциональные качели и бытовой алкоголизм», — поделилась Варнава.
Психиатр-нарколог, руководитель клиники, эксперт Общественной Палаты РФ Руслан Исаев в беседе с «Радио 1» сообщил, что «бытового алкоголизма» как отдельного медицинского понятия не существует.
«Это не является профессиональным термином. В шоу-бизнесе всегда придумывают словосочетания и образы. Вероятно, речь идет том, что алкоголь люди употребляют, но им кажется, что диагноз алкоголизма у них не сформирован. Они находятся в некой пограничной зоне, в зоне риска, и эту зону они называют «бытовой алкоголизм»», — объяснил эксперт.
Про глубину вопроса и стихийность проблемы, по мнению эксперта, можно сказать только после полноценной консультации у психиатра-нарколога, однако такие подробности знаменитости раскрывают редко.
«Проблема существует, а как она квалифицируется с медицинской точки зрения трудно сказать. Здесь можно выявить только после полноценной консультации у психиатра- нарколога, и обычно беседы конфиденциальные. Мало, кто рассказывает, потому что там выявляются клинические подробности о том, в какой форме существует алкоголизм», — сказал Руслан Исаев.
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Анастасия Бондарева