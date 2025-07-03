«Продавала свое тело женатым»: Аврора Киба рассказала о скандальном начале карьеры Виктории Бони

03 июля 2025, 00:39

Аврора Киба: Виктория Боня продавала свое тело женатым за 3 тысячи евро

Виктория Боня (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Молодая возлюбленная Григория Лепса поделилась скандальными подробностями о начале карьеры телеведущей Виктории Бони. По заявлению Авроры Кибы, в свое время звезда продавала свое тело женатым мужчинам за три тысячи евро.





Такую скандальную информацию девушка рассказала на фоне конфликта, который начался после слов Бони. Последняя ранее поделилась историей семьи Авроры и заявила, что там имеются существенные долги. К тому же Виктория рассказала интимные подробности об отношениях Лепса с Кибой.





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«Почему какая-то женщина, которая начинала с того, что продавала свое тело женатым за 3 тысячи евро, имеет право открывать свой рот, судить меня и говорить о моей семье, моем отце и моей жизни! Пусть в своей разберется! Моя семья — это мое все. И я не позволю клеветать на нее», — передает слова Авроры 7Дней.

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«Кто это вообще?!» — ответила на слова Кибы телеведущая.