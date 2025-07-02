«Ты наконец решилась на разговор»: Ксения Собчак и Инстасамка договорились об откровенном интервью
Ксения Собчак и Инстасамка договорились об откровенном интервью
Ксения Собчак и Инстасамка договорились провести откровенное интервью. Поводом стали недавние слова исполнительницы о том, что Дора и Мэйби Бэйби негативно влияют на молодое поколение своими песнями.
«Даша, очень круто, что ты наконец решилась на разговор — было бы интересно послушать твою историю. Обещаю, что буду открыта выслушать тебя и поговорить обо всем этом», — пишет Ксения в своем telegram-канале.
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Напомним, что еще недавно Инстасамка сама выпускала весьма противоречивые треки. Сейчас блогер решила осудить своих коллег и задуматься о молодом поколении, которое, как правило, и является главным слушателем исполнительницы. Инстасамка поблагодарила Собчак за то, что та позволит ей высказаться на большую аудиторию.
Блогер обратила внимание на то, что и сама раньше выпускала очень спорные треки. Инстасамка извинилась перед фанатами за свое поведение и дурное влияние на подрастающее поколение. При этом Собчак посоветовала исполнительнице не ругаться с коллегами и быть толерантнее в непростое время.