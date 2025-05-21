На Дженнифер Лопес подали в суд из-за размещения фотографии с ней

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram*, @jlo)
Фотограф Эдвин Бланко обвинил певицу Дженнифер Лопес в том, что при размещении его фотографии (на снимке изображена певица) звезда не указала автора.
Как пишет журнал Billboard, ссылаясь на слова Бланко, фото было сделано на вечеринке в ночь перед церемонией вручения премии «Золотой глобус». По словам фотографа, Дженнифер Лопес использовала снимок в коммерческих целях.
Читайте также:
«Обнаглели и бесконечно требуют, надо это пресекать»: Роза Сябитова отказалась обеспечивать взрослых детей
«С любовью. Брат»: Стас Пьеха трогательно поздравил сестру с днём рождения
«С опаской поначалу смотрел на все это»: сын Никаса Сафронова вернулся из Сочи в Москву с новой супругой
*запрещён в РФ.
«Госпожа Лопес использовала изображения, чтобы привлечь внимание к дизайнеру своей одежды и украшений, используя рекламу мероприятия для продвижения своей связи с модой и брендами», — заявил адвокат Питер Перковски.В суд на Лопес фотограф и агентство BackGrid подали через неделю после нарушения. Отмечается, что стороны уже практически уладили все вопросы, однако сама певица пока документы не подписала.
Читайте также:
«Обнаглели и бесконечно требуют, надо это пресекать»: Роза Сябитова отказалась обеспечивать взрослых детей
«С любовью. Брат»: Стас Пьеха трогательно поздравил сестру с днём рождения
«С опаской поначалу смотрел на все это»: сын Никаса Сафронова вернулся из Сочи в Москву с новой супругой
*запрещён в РФ.
Анастасия Чубина