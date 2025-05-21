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На Дженнифер Лопес подали в суд из-за размещения фотографии с ней

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram*, @jlo)

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram*, @jlo)

Фотограф Эдвин Бланко обвинил певицу Дженнифер Лопес в том, что при размещении его фотографии (на снимке изображена певица) звезда не указала автора.
Как пишет журнал Billboard, ссылаясь на слова Бланко, фото было сделано на вечеринке в ночь перед церемонией вручения премии «Золотой глобус». По словам фотографа, Дженнифер Лопес использовала снимок в коммерческих целях.
«Госпожа Лопес использовала изображения, чтобы привлечь внимание к дизайнеру своей одежды и украшений, используя рекламу мероприятия для продвижения своей связи с модой и брендами», — заявил адвокат Питер Перковски.
В суд на Лопес фотограф и агентство BackGrid подали через неделю после нарушения. Отмечается, что стороны уже практически уладили все вопросы, однако сама певица пока документы не подписала.

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«Обнаглели и бесконечно требуют, надо это пресекать»: Роза Сябитова отказалась обеспечивать взрослых детей
Роза Сябитова отказалась содержать взрослых детей и поддержала Пригожина
21 мая 2025, 17:42

Роза Сябитова (Фото: Инстаграм* @syabitova_roza)

Сваха Роза Сябитова отказалась обеспечивать взрослых детей. Она поддержала продюсера Иосифа Пригожина, который жаловался на наследников — они все время говорят папе о нехватке средств.
Со слов Сябитовой, помогать детям финансово необходимо лишь тогда, когда они находятся в трудной ситуации.

«Содержать — однозначно нет. Я категорически против», — выразила свое мнение сваха в разговоре с «Абзацем».

Телеведущая напомнила об обязанности родителей научить наследников самостоятельности. Еще Сябитова процитировала свою бабушку: она говорила ей, что «надо рожать столько детей, сколько поднимешь». Еще родственница наставляла Розу подготавливать детей к жизни после себя.

«Если дети обнаглели и бесконечно требуют, надо это пресекать», — откровенничала сваха.

Ранее участник шоу «Сокровища императора» Натан рассказал об участии Розы Сябитовой в проекте. По признанию музыканта, главная сваха страны стала жутким для него воспоминанием, пусть и звезда «Давай поженимся!» продержалась на шоу всего две недели.

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«С любовью. Брат»: Стас Пьеха трогательно поздравил сестру с днём рождения
Стас Пьеха опубликовал трогательное поздравление, адресованное сестре
21 мая 2025, 17:29

Стас Пьеха и его сестра Эрика (Фото: Instagram*, @akka_knebekaizze)

Двадцатого мая сестре певца Стаса Пьехи Эрике исполнилось 39 лет. Артист поздравил именинницу в своём блоге. Певец опубликовал коллаж из фотографий Эрики и поздравление под ним.
«С днём рождения, сестра моя. Люби всех, кто в этом нуждается, не забывай о них, не оставляй без внимания, балуй и помогай жить легко и радостно... Ведь ты всего этого очень достойна. С любовью. Брат», — написал Пьеха.
Эрика отреагировала на пост брата.
«Спасибо тебе! От меня и той, о ком нужно больше заботиться», — ответила сестра певца.
Поклонники Стаса Пьехи присоединились к поздравлению девушки.
«Желаем Эрике неиссякаемого счастья, красоты, достатка и тепла в доме, гармонии в душе», «Стас такой весь мужественный, а Эрика женственная. Контраст. Оставайтесь такими же классными оба», «Восхищает естественная красота девушки!» — оставили комментарии пользователи.
Эрика является концертным директором брата. Они вместе открыли наркологический центр. Певец сам страдал от наркомании и теперь помогает тем, кто хочет избавиться от этого пагубного пристрастия.

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«С опаской поначалу смотрел на все это»: сын Никаса Сафронова вернулся из Сочи в Москву с новой супругой
Сын Никаса Сафронова Дмитрий приехал в Москву с новой женой
21 мая 2025, 17:18

Никас Сафронов (Фото: Инстаграм* @safronov_nikas)

Один из сыновей художника Никаса Сафронова, актер Дмитрий вернулся в столицу. Наследник Никаса приехал в Москву с новоиспеченной супругой Алиной.
Дмитрий вышел в свет с супругой, на которой женился два года назад. Мужчина отметил, что несколько лет жил в Сочи, но потом ему там стало скучно и тесновато. После возвращения в Москву актеру уже стали поступать предложения о съемках.

Одной из причин переезда Дмитрия стали весьма теплые отношения с отцом. Со слов сына художника, в последнее время они сильно сблизились. Мужчина осознал, что родители не вечны, и с ними необходимо проводить как можно больше времени.

Дмитрий с возлюбленной осели рядом с жилищем Никаса. Алина признается, что художник ее очень тепло принял: невестка все вечера проводит в компании супруга и свекра. Вместе с тем живописец какое-то время все же присматривался к девушке.

«Ну, конечно, присматривался. Хотя его можно понять: это же не первые мои отношения, поэтому, конечно, он с опаской поначалу смотрел на все это, хотя и вида не подавал», — процитировал Дмитрия mk.ru.

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Счастливый билет в кино, дочь, рожденная вне брака, и тайный развод: Звезде сериалов Дмитрию Пчеле — 41 год
21 мая 2025, 17:13

Дмитрий Пчела (Фото: Instagram*@dmitriy_pchela)

Сегодня, 21 мая, свой день рождения отмечает звезда сериала «Комитет» Дмитрий Пчела. Ему исполняется 41 год. Артист стал популярен среди широкой аудитории после премьеры сериала «Верни мою любовь», покорив сердца зрителей своей приятной внешностью и хорошей игрой. О творческой и личной жизни актера читайте в материале «Радио 1».

Детство актёра


Дмитрий Пчела родился 21 мая 1984 года в Таллине, в семье моряка и экономиста. Его родители родом из Брянской области, но еще до появления детей отца перевели на работу в Эстонию. Поэтому Дмитрий хоть и проживал постоянно в прибалтике, но на лето имел возможность уезжать в бабушке на Брянщину.

В школьные годы Дмитрий любил читать классическую литературу, отдавая предпочтение произведениям Достоевского, Шекспира и Чехова. С ранних лет он был активным участником разнообразных культурных мероприятий и школьных постановок.

Билет в мир кино


Дмитрий Пчела (Фото: Instagram*@dmitriy_pchela)

Когда Пчела учился в старших классах в Таллине, Русский Драматический Театр Эстонии проводил конкурс молодых драматургов. Дмитрий написал короткую пьесу «Замкнутый круг», был отмечен Олегом Табаковым и приглашен для обучения в Школу-студию МХАТ. В 2006 году Дмитрий Пчела завершил обучение на актёрском факультете Школы-студии МХАТ и вернулся в Таллин, где по условиям контракта ему предстояло отработать два года в Русском драматическом театре.

В то время как Пчела продолжал работать в театре, он также получал образование режиссёра в мастерской Леонида Хейфица в Щукинском училище. В 2009 году актёр вернулся в Москву и начал свою карьеру в кино. Его дебют состоялся в сериале «Крем». Позже были работы «Катина любовь», «Нелюбимая», «Вместо неё», «Всё только начинается» и многие другие. Сейчас фильмография актёра насчитывает порядка 70 ролей.

Личная жизнь


Дмитрий Пчела (Фото: Instagram*@dmitriy_pchela)

Дмитрий Пчела предпочитает не распространяться о своей личной жизни, и долгое время его вторая половинка оставалась тайной для окружающих. Через некоторое время в интернете было опубликовано фото, на котором актёр запечатлён в момент поцелуя с девушкой. Фанаты узнали в ней актрису Екатерину Рябову, известную по сериалу «Операция «Кукловод»».

Актер влюбился в будущую супругу, едва увидев ее на сцене. После того как он узнал имя девушки, он связался с ней через социальные сети. Они начали общаться на расстоянии, а затем решили жить вместе. В 2014 году у пары родилась дочка София, и только спустя три года актеры официально оформили брак.

Их союз долгое время казался идеальным, родители умело совмещали работу и воспитание дочери. Однако в 2024 году выяснилось, что супруги давно развелись. Актеры не жили вместе последние несколько лет, просто не хотели афишировать случившееся.

«Такое бывает. Мы вместе прошли большой путь, но пришло время дальше двигаться каждому в своем направлении. Нам было непросто: Катя из Питера, а я из Москвы. Мы так и не смогли найти свой общий дом, а жить на два города — это тяжело, прежде всего психологически», — комментировал Дмитрий изменение семейного положения в интервью «ТН Звёзды».

Как сейчас живет актер


Дмитрий Пчела с дочкой Софией (Фото: Instagram*@dmitriy_pchela)

Дмитрий Пчела продолжает активно сниматься в кино, его популярность растет год от года. В 2024 году с участием артиста в главной роли вышли картины «Глаз пустыни», «Забери меня к себе», «Инъекция любви», «Любовь со шрамом». В этом году в производстве находится сериал «Восьмой участок. Продолжение». В плотном рабочем графике артиста всегда есть место для общения с дочерью. Они часто разговаривают по телефону и стараются проводить время вместе.

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Адвокат рассказала, с кем сможет жить сын Прилучного и Муцениеце
Адвокат Прилучного заявила, что Муцениеце готова отдать сына отцу
21 мая 2025, 17:00

Агата Муцениеце (фото: Telegram @AgataMucenieceLife)

Сегодня, 21 мая, продолжились судебные разбирательства относительно места жительства сына Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. В этот раз процесс длился шесть часов, сообщает «СтарХит».
После очередного заседания адвокат актера поделилась с журналистами новыми подробностями. По ее словам, Муцениеце согласилась отдать ребенка Прилучному.
«Как я полагаю, она не возражает против проживания ребенка с отцом. По крайней мере, процессуально. Мнение Тимофея осознанно», — рассказала Оксана Даниелова.
Также она отметила, что мать поддерживает переписку с сыном, но не проявляет инициативы для личных встреч. По данным издания, следующее заседание пройдет 20 июня.

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