«На ее красивейшую фигуру оглядывались»: Клара Новикова рассказала, какой была Елена Степаненко до Петросяна

18 июля 2025, 16:49

Клара Новикова вспомнила, что на фигуру Степаненко все оглядывались в молодости

Евгений Петросян и Елена Степаненко (Фото: РИА Новости/Алексей Ладыгин)

Народная артистка СССР Клара Новикова рассказала, какой была Елена Степаненко до встречи с Евгением Петросяном. Об этом она сообщила в беседе с NEWS.ru





По словам юмористки, тогда коллега была хорошей пародисткой, а Евгений Петросян сделал из нее артистку.





«Есть Лена Степаненко, у нее свой успех и своя публика. Я знала ее, когда она только начинала выступать, худенькую, тоненькую, с длинными ногами. Помню, мы шли по пляжу, а на ее красивейшую фигуру все оглядывались», — отметила Новикова.