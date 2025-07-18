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«На ее красивейшую фигуру оглядывались»: Клара Новикова рассказала, какой была Елена Степаненко до Петросяна

Клара Новикова вспомнила, что на фигуру Степаненко все оглядывались в молодости
Евгений Петросян и Елена Степаненко (Фото: РИА Новости/Алексей Ладыгин)

Народная артистка СССР Клара Новикова рассказала, какой была Елена Степаненко до встречи с Евгением Петросяном. Об этом она сообщила в беседе с NEWS.ru



По словам юмористки, тогда коллега была хорошей пародисткой, а Евгений Петросян сделал из нее артистку.

«Есть Лена Степаненко, у нее свой успех и своя публика. Я знала ее, когда она только начинала выступать, худенькую, тоненькую, с длинными ногами. Помню, мы шли по пляжу, а на ее красивейшую фигуру все оглядывались», — отметила Новикова.

Клара Борисовна заявила, что у Петросяна другой уровень юмора. Она добавила, что Евгений Ваганович занимается этим как исследователь.

Екатерина Коршунова

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