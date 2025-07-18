«Садилась на кольцевую и там спала»: Виктория Боня о юности в Москве

18 июля 2025, 16:25

Виктория Боня ( РИА Новости / Екатерина Чеснокова )

Телеведущая Виктория Боня откровенно рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в начале своей карьеры в Москве. В личном блоге она призналась, что в молодости ей пришлось месяц жить в московском метро.





Боня отметила, что переезд в столицу был непростым, и в первое время она не могла позволить себе даже оплатить интернет. Девушка вспомнила, как ночевала на кольцевой линии метро, поскольку у нее не было денег на жилье. Несмотря на трудности, телеведущая не усомнилась в правильности своего решения.





«Я все равно сделала тот самый важный шаг в своей жизни, который перевернул ее на 180 градусов», — поделилась Виктория.