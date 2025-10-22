«Я очень долго этого ждал»: Кирилл Туриченко рассказал о будущем ребёнке

22 октября 2025, 20:36

Солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко готовится стать отцом

Кирилл Туриченко (Фото: Instagram* / @kirillturichenko)

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко сообщил о радостной новости: он станет отцом. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





В ноябре прошлого года певец женился на Дарье, и теперь пара впервые появилась вместе на гала-ужине Российской национальной премии «Виктория», поделившись хорошими новостями.





«Мы старались как можно дольше не рассказывать об этом. Но уже скрывать тяжело. Я очень долго этого ждал, 42 года, я буду рад и девочке, и мальчику. Я прошу, чтобы Даша просто не останавливалась, я во многих интервью говорил, что я хочу больше детей», — поделился Кирилл.