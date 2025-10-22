«Я вернулась, правда, похудевшая»: Юлия Барановская впервые вышла в свет после операции

22 октября 2025, 20:44

Юлия Барановская появилась на публике после операций и рассказала о здоровье

Юлия Барановская (Фото: Instagram* / @baranovskaya_tv)

Телеведущая Юлия Барановская впервые появилась на публике после перенесённых операций. На премьере первого выпуска шоу «Форт. Возвращение легенды» она рассказала, что её здоровье сейчас в порядке.







«Всё нормально, я вернулась, правда, похудевшая. Спасибо всем. Я, конечно, знала, что меня любят, но что до такой степени — нет. Столько внимания, столько слов поддержки, я до сих пор не могу разобрать сообщения», — поделилась телеведущая.