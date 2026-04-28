На Елену Исинбаеву подали в суд из-за долгов по коммуналке
На Елену Исинбаеву подали в суд из-за долгов по коммуналке. Олимпийская чемпионка накопила задолженность по ЖКУ на полмиллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
43-летняя легкоатлетка, которая вместе с мужем и детьми переехала в Испанию, уже третий год не оплачивает счета за коммунальные услуги в своих московских квартирах бизнес-класса. Общая сумма задолженности по жилищно-коммунальным услугам достигла 440 тысяч рублей.
За квартиру площадью 98 квадратных метров в ЖК «Дом в Сокольниках», расположенном на Русаковской улице, накопился долг в размере 360 тысяч рублей, из которых 329 тысяч — за неоплаченный капитальный ремонт. В другой квартире, площадью 121 квадратный метр, которая находится в ЖК «Акватория» и была приобретена после 2022 года, задолженность по водоснабжению составила 81 тысячу рублей. Энергетическая компания уже подала иск против неплательщицы.
Кроме того, у Исинбаевой имеется задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 920 тысяч рублей. В прошлом году из-за долга в 1,5 миллиона рублей перед ФНС все её банковские счета в России были заблокированы. Спортсменке потребовалось два месяца, чтобы погасить этот крупный долг.
