«На её глазах расстреляли маму»: Мария Горбань впервые встретила День Победы без любимого человека

Мария Горбань (фото: Telegram @mashagorban)
Мария Горбань сообщила о семейном горе. 38-летняя актриса рассказала об ушедшей из жизни бабушке.
В честь празднования Дня Победы многие российские артисты рассказали семейные истории, связанные с Великой Отечественной войной, а также поделились подвигами своих предков.
Горбань показала видео со своей бабушкой Галей, которая прослезилась, получив букет на праздник Великой Победы. Однако недавно женщины не стало.
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Горбань показала видео со своей бабушкой Галей, которая прослезилась, получив букет на праздник Великой Победы. Однако недавно женщины не стало.
«Я не делилась с вами печальным известием. Но в любой семье случается горе. Это первое 9 мая без моей любимой бабушки Гали. Бабушка очень трепетно относилась к этому Великому дню, она была совсем ребёнком, когда на её глазах расстреляли маму, ей очень повезло, что её спасла прекрасная женщина! Спасибо, бабуля, что научила ценить и благодарить! Этот праздник со слезами на глазах и в сердце!», – написала артистка в личном блоге.Также сегодня россиян с праздником поздравила певица Клава Кока, которая опубликовала кадры со своего концерта, где исполнила песню «Катюша» Звезда призвала не забывать о подвиге предков и помнить, что «мы – последнее поколение, видевшее ветеранов».
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Анастасия Чинкова