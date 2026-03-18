Неловкий момент на «Оскаре»: сестра Тимоти Шаламе проигнорировала Кайли Дженнер
Отношения Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер всё реже вызывают скепсис у публики, однако, судя по всему, не все в семье актёра готовы принять его выбор. Поводом для обсуждений стал эпизод на церемонии «Оскар». Об этом сообщает Page Six.
Когда Полин Шаламе подошла к брату, Кайли Дженнер встала, чтобы поприветствовать её объятием, однако сестра актёра проигнорировала жест и ограничилась холодной реакцией. Этот момент попал на видео и быстро разошёлся в сети.
По мнению эксперта по языку тела такое поведение может свидетельствовать о сдержанном и даже пренебрежительном отношении. Пользователи соцсетей также обратили внимание на неловкость ситуации и сделали вывод, что Полин Шаламе, похоже, не испытывает симпатии к возлюбленной брата.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России