На какие жертвы ради съемок пошла Ксения Лукьянчикова: успех звезды фильма «Красная королева»

Ксения Лукьянчикова (Фото: Инстаграм* @lukyanchikovaksenia)
Ксения Лукьянчикова — российская актриса, которая прославилась благодаря роли манекенщицы в телесериале «Красная королева». Помимо этой картины, на счету Ксении есть и другие рейтинговые проекты.
Как складывается карьера и личная жизнь артистки, расскажет редакция «Радио 1».
Ксения Лукьянчикова родилась 15 января 1993 года в Санкт-Петербурге. Она выросла в семье работника пожарной службы и преподавателя музыки. Воспитанием будущей звезды часто занималась бабушка.
С ранних лет девочка демонстрировала неплохие вокальные данные, затем обучалась в студии вокала Галины Вишневской. Спустя время Ксения перешла в другое творческое учебное заведение — театральную студию «Рубикон».
После окончания средней школы в 2010 году Лукьянчикова поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Примечательно, что уже во время учебы она играла на театральной сцене в знаменитых постановках: «Дядя Ваня», «Король Лир», «Драма на охоте» и других.
После получения диплома Ксения переехала в столицу, где вошла в труппу московского театра «Практика». В это же время начались ее первые шаги в кинокарьере.
Дебютом Ксении в кинематографе стала главная роль в сериале «Красная королева», где ей досталась главная роль манекенщицы Регины Барской. Прототипом главной героини в этой картине стала советская манекенщица Регина Збарская.
В 2016 году Ксения сыграла главную роль в сериале «Осиное гнездо». Она также снималась в исторической драме «Крылья империи» и детективном триллере «Тайна и ложь».
В фильмографии Лукьянчиковой насчитывается более 20 работ.
В 2016 году стало известно, что Ксения состоит в отношениях с актером Иваном Жвакиным, с которым познакомилась во время съемок в сериале «Молодежка». По данным СМИ, актеры планировали пожениться, но в 2020 году влюбленные расстались.
В 2023 году в одном из интервью артистка рассказала, что ее сердце не свободно. Однако имя избранника она не назвала, лишь отметила, что он не из творческой сферы.
Сейчас Ксения Лукьянчикова продолжает совмещать съемки в кино с работой за диджейским пультом — в этом амплуа девушка стала звездой популярных ночных клубов, и ее сеты собирают немало постоянных поклонников. Ксения выступает под псевдонимом Black Mamba.
На экранах актрису можно увидеть в кинопроектах самых разных жанров. Весной 2024 года Ксения появилась во второстепенной роли в комедийной мелодраме «Любви не бывает?».
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*Запрещен в РФ
Биография
Ксения Лукьянчикова родилась 15 января 1993 года в Санкт-Петербурге. Она выросла в семье работника пожарной службы и преподавателя музыки. Воспитанием будущей звезды часто занималась бабушка.
С ранних лет девочка демонстрировала неплохие вокальные данные, затем обучалась в студии вокала Галины Вишневской. Спустя время Ксения перешла в другое творческое учебное заведение — театральную студию «Рубикон».
После окончания средней школы в 2010 году Лукьянчикова поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Примечательно, что уже во время учебы она играла на театральной сцене в знаменитых постановках: «Дядя Ваня», «Король Лир», «Драма на охоте» и других.
После получения диплома Ксения переехала в столицу, где вошла в труппу московского театра «Практика». В это же время начались ее первые шаги в кинокарьере.
Творческая деятельность
Дебютом Ксении в кинематографе стала главная роль в сериале «Красная королева», где ей досталась главная роль манекенщицы Регины Барской. Прототипом главной героини в этой картине стала советская манекенщица Регина Збарская.
Ксения Лукьянчикова (Фото: кадр из сериала «Красная королева»)
Ради роли девушке пришлось пойти на некоторые жертвы. Если рост позволял Лукьянчиковой вписываться в этот образ, то лишние 15 килограмм пришлось скидывать. Работа Ксении была оценена по достоинству. На Международном фестивале «17 мгновений весны» имени Вячеслава Тихонова актриса получила первую премию за лучшую женскую роль в телесериале.
В 2016 году Ксения сыграла главную роль в сериале «Осиное гнездо». Она также снималась в исторической драме «Крылья империи» и детективном триллере «Тайна и ложь».
В фильмографии Лукьянчиковой насчитывается более 20 работ.
Личная жизнь
В 2016 году стало известно, что Ксения состоит в отношениях с актером Иваном Жвакиным, с которым познакомилась во время съемок в сериале «Молодежка». По данным СМИ, актеры планировали пожениться, но в 2020 году влюбленные расстались.
В 2023 году в одном из интервью артистка рассказала, что ее сердце не свободно. Однако имя избранника она не назвала, лишь отметила, что он не из творческой сферы.
Ксения Лукьянчикова сейчас
Сейчас Ксения Лукьянчикова продолжает совмещать съемки в кино с работой за диджейским пультом — в этом амплуа девушка стала звездой популярных ночных клубов, и ее сеты собирают немало постоянных поклонников. Ксения выступает под псевдонимом Black Mamba.
Ксения Лукьянчикова (Фото: Инстаграм* @lukyanchikovaksenia)
На экранах актрису можно увидеть в кинопроектах самых разных жанров. Весной 2024 года Ксения появилась во второстепенной роли в комедийной мелодраме «Любви не бывает?».
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*Запрещен в РФ
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