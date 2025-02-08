«Не было последнего «прости»: вдова Левкина заявила, что он не ощущал смерти

Владимир Левкин (Фото: instagram*/marusialyovkina)
Вдова певца Владимира Левкина Маруся считает, что он не предчувствовал собственной смерти, поскольку не говорил с ней на эту тему.
«Если бы он предчувствовал что-то, то явно бы поговорил со мной, сказал: «Я тебя люблю, прости меня за всё, береги дочь». Хотя не знаю, что в таких случаях говорят... Но не было последнего «прости», последнего разговора. Он просто решил там набраться сил, чтобы бороться дальше. А меня все успокоили», — приводит слова Маруси Voice.Изначально музыкант отказывался ехать в больницу, уверяя, что ему просто нужен отдых. Однако уже 16 ноября прошлого года Левкина отправили в реанимацию, а на следующий день мужчина скончался.
Перед этим Маруся Левкина рассказывала, что ей сказал супруг перед смертью.
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