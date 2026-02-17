Стало известно, когда выйдет новый сериал с Михаилом Ефремовым

17 февраля 2026, 15:55

РИА Новости: новый сериал с Михаилом Ефремовым выйдет в 2027 году

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Актер Михаил Ефремов сыграет в новом сериале, который выйдет в 2027 году. Режиссер проекта Сергей Кальварский сообщил РИА Новости, что съемки начнутся в Москве.