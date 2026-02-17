Стало известно, когда выйдет новый сериал с Михаилом Ефремовым
Актер Михаил Ефремов сыграет в новом сериале, который выйдет в 2027 году. Режиссер проекта Сергей Кальварский сообщил РИА Новости, что съемки начнутся в Москве.
Ефремов исполнит положительную роль, что станет интересным поворотом в его карьере. Ранее актер также выступил на сцене театра «Мастерская "12" Никиты Михалкова» в спектакле «Без свидетелей», где сыграл вместе с Анной Михалковой. Премьеры этого спектакля запланированы на 25 и 26 марта, а билеты поступили в продажу 9 февраля.
Актер Михаил Ефремов был досрочно освобожден 9 апреля 2025 года из ИК-4 в Белгородской области. Он провел в заключении около 4,5 лет из 7,5 назначенных судом за смертельное ДТП в 2020 году. В начале 2026 года Ефремов вернулся к творческой деятельности.
