«Все время мужики использовали»: Борисова не пойдет замуж за богатого бизнесмена

03 октября 2025, 21:27

ОСН: Ведущая Дана Борисова не пойдет замуж за богатого бизнесмена

Дана Борисова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущая Дана Борисова рассказала о начале романа с предпринимателем — 45‑летним Кириллом.





Как пишет Общественная Служба Новостей, их отношения женщина охарактеризовала как «нестандартные», ближе к гостевому браку.



Борисовой важно личное пространство, и ей трудно постоянно делить одно жильё с кем‑то ещё. В компании нового спутника, по её словам, она впервые почувствовала настоящую поддержку и мужскую заботу.





«Меня все время мужики использовали, я была для всех кормилицей, мамкой, а теперь я наконец-то ощутила, каково это — быть женщиной», — добавила теледива.