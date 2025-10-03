«Все время мужики использовали»: Борисова не пойдет замуж за богатого бизнесмена
Телеведущая Дана Борисова рассказала о начале романа с предпринимателем — 45‑летним Кириллом.
Как пишет Общественная Служба Новостей, их отношения женщина охарактеризовала как «нестандартные», ближе к гостевому браку.
Борисовой важно личное пространство, и ей трудно постоянно делить одно жильё с кем‑то ещё. В компании нового спутника, по её словам, она впервые почувствовала настоящую поддержку и мужскую заботу.
«Меня все время мужики использовали, я была для всех кормилицей, мамкой, а теперь я наконец-то ощутила, каково это — быть женщиной», — добавила теледива.
О свадьбе собеседница не думает, поскольку уже была там, и ее нельзя этим удивить.