«Ушла целая эпоха»: звезда «Ворониных» Дужников почтил память Нины Гуляевой

04 октября 2025, 01:54

Звезда «Ворониных» Дужников назвал Нину Гуляеву ушедшей эпохой

Фото: istockphoto / Сергей Пятаков

Актер Станислав Дужников, известный по роли в телесериале «Воронины», произнес несколько теплых слов в адрес умершей народной артистка России Нины Гуляевой. Свое обращение он сделал в беседе с NEWS.ru.





Стоит отметить, что ему не выпал шанс поработать на одной сцене со старейшиной Московского Художественного театра имени А. П. Чехова. Однако актер часто общался с ней за пределами съемочной площадки.



«На сцене мне не довелось с ней поработать, но в жизни мы общались очень приветливо и дружески. Я частенько получал от нее профессиональные советы. Замечательный человек, замечательная актриса. Очень печальное известие. Мои соболезнования родным и близким», — поделился Дужников.