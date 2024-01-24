На компанию юмориста Гальецева подали в суд

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
С компании юмориста Юрия Гальцева через суд потребовали более 1,5 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что его «Чаплин-клуб» в Петербурге грозят закрыть из-за неуплаты аренды и больших убытков.
Руководство компании «Сатурн ВМ» обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием обеспечить выплату клубом задолженности по аренде помещения. Истец добавил, что клуб должен был выплачивать 126 тысяч рублей в месяц, однако за год не было погашено ни одного платежа.
Согласно постановлению суда, теперь компания Гальцева должна выплатить 1 540 272 рублей, в которые входят сумма за годовую аренду, пени и судебные расходы.
Также «Чаплин-клуб» могут закрыть из-за больших убытков и предоставления недостоверной информации о доходах в ЕГРЮЛ.
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Руководство компании «Сатурн ВМ» обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием обеспечить выплату клубом задолженности по аренде помещения. Истец добавил, что клуб должен был выплачивать 126 тысяч рублей в месяц, однако за год не было погашено ни одного платежа.
Также «Чаплин-клуб» могут закрыть из-за больших убытков и предоставления недостоверной информации о доходах в ЕГРЮЛ.
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Анастасия Чинкова