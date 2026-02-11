«Изжил себя»: Буланова объяснила, почему не отмечает День всех влюбленных
Певица Татьяна Буланова заявила, что День святого Валентина «давно изжил себя». Звезда никогда его не отмечала, поскольку не ощущает с этим праздником связи, передает Общественная Служба Новостей (ОСН).
Буланова напомнила, что День всех влюбленных пришел из западной культуры — возможно, будет лучше, если он там и останется. При этом певица признала, что именно на 14 февраля к ней поступает больше всего предложений о выступлениях.
Звезда подчеркнула, что не против таких праздников, однако россиянам отмечать его странно. В стране уже давно есть близкий «по духу» аналог — День семьи, любви и верности, который празднуется летом.
«Но по какой-то причине европейские традиции у нас лучше приживаются. (...) Единственное, что мне очень нравится, когда 14 февраля украшают красиво Питер и другие города России. Вот это, конечно, прикольно», — объяснила Буланова Общественной Службе Новостей.Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков ранее также раскрыл, что не празднует День святого Валентина. Однако у него на это другая причина.
