«Изжил себя»: Буланова объяснила, почему не отмечает День всех влюбленных

11 февраля 2026, 03:33

Татьяна Буланова заявила, что не отмечает «изживший себя» День всех влюбленных

Татьяна Буланова (Фото: Telegram @bulanovacom)

Певица Татьяна Буланова заявила, что День святого Валентина «давно изжил себя». Звезда никогда его не отмечала, поскольку не ощущает с этим праздником связи, передает Общественная Служба Новостей (ОСН).





Буланова напомнила, что День всех влюбленных пришел из западной культуры — возможно, будет лучше, если он там и останется. При этом певица признала, что именно на 14 февраля к ней поступает больше всего предложений о выступлениях.



Звезда подчеркнула, что не против таких праздников, однако россиянам отмечать его странно. В стране уже давно есть близкий «по духу» аналог — День семьи, любви и верности, который празднуется летом.



Татьяна Буланова (Фото: Telegram @bulanovacom)

«Но по какой-то причине европейские традиции у нас лучше приживаются. (...) Единственное, что мне очень нравится, когда 14 февраля украшают красиво Питер и другие города России. Вот это, конечно, прикольно», — объяснила Буланова Общественной Службе Новостей.