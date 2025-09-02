На концерте Гон Фладда девушку выносили из зала под оскорбления Макана
На концерте российского рэпера Гон Фладда одной из фанаток стало плохо. Девушку выносили из зала под оскорбления исполнителя Макана.
Выступление рэпера прошло в Казани на фабрике Алафузова. Во время исполнения трека «Пустота» одной из фанаток стало плохо из-за духоты. Из-за этого Гон Фладду пришлось прервать концерт, чтобы девушку вынесли из зала.
Как пишет telegram-канал Mash Iptash, когда фанатку понесли на улицу, публика внезапно начала скандировать кричалку, оскорбляющую рэпера Макана. Позже организатор мероприятия и некоторые посетители негативно отреагировали на это, заявив, что такое поведение неуважительно. Это не понравилось и самому Гон Фладду.
