На концерте Гон Фладда девушку выносили из зала под оскорбления Макана

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

На концерте российского рэпера Гон Фладда одной из фанаток стало плохо. Девушку выносили из зала под оскорбления исполнителя Макана.



Выступление рэпера прошло в Казани на фабрике Алафузова. Во время исполнения трека «Пустота» одной из фанаток стало плохо из-за духоты. Из-за этого Гон Фладду пришлось прервать концерт, чтобы девушку вынесли из зала.

Как пишет telegram-канал Mash Iptash, когда фанатку понесли на улицу, публика внезапно начала скандировать кричалку, оскорбляющую рэпера Макана. Позже организатор мероприятия и некоторые посетители негативно отреагировали на это, заявив, что такое поведение неуважительно. Это не понравилось и самому Гон Фладду.

