«Я не ваша судьба»: Гуф устал от внимания поклонниц и расставил точки над i

24 декабря 2025, 17:40

Гуф заявил, что снова в отношениях, и попросил фанаток не надеяться

Гуф (Фото: Instagram* / @therealguf)

Гуф дал понять, что его сердце вновь занято. Рэпер признался в соцсетях, что устал от навязчивых предложений и домыслов со стороны поклонниц, поэтому решил публично обозначить свой статус.





После недолгого служебного романа в жизни артиста снова появилась возлюбленная. Кто именно стал новой избранницей музыканта, он раскрывать не стал, но подчеркнул: легкие интрижки и флирт его больше не интересуют.





«Короче... Чтобы каждой не объяснять, я в отношениях. Пожалуйста, девчонки, не надейтесь. То, что у меня с кем-то было, не означает, что я ваша судьба», — заявил Гуф.