«Пуанты и образы балерин»: Волочкова принципиально отказалась от ёлки на Новый год
Анастасия Волочкова рассказала о подготовке к Новому году. Балерина уже установила дома праздничную ёлку.
В беседе с Общественной Службой Новостей Волочкова заявила, что обожает живую ель, но принципиально выбрала искусственную из-за заботы об экологии.
«Ёлка у меня большая, искусственная, но дизайнерская. Я отказалась принципиально от настоящей ели. В этому году мы вместе с моими друзьями-дизайнерами украсили её в ярко-красные цвета: огромные шары, игрушки в виде пуантов и образы балерин», — сказала Анастасия.Артистка объяснила, что ставит ёлку рано, чтобы успеть насладиться атмосферой. Накануне праздников она уезжает на гастроли. Волочкова добавила, что в сами праздничные дни будет давать концерты, а сейчас отдыхает перед плотным графиком. Для неё главное в Новом годе — не застолья, а праздничные символы.