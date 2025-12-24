«Пуанты и образы балерин»: Волочкова принципиально отказалась от ёлки на Новый год

24 декабря 2025, 17:44

Волочкова рассказала о новогодних планах и украсила ёлку в тематике балета

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова рассказала о подготовке к Новому году. Балерина уже установила дома праздничную ёлку.





В беседе с Общественной Службой Новостей Волочкова заявила, что обожает живую ель, но принципиально выбрала искусственную из-за заботы об экологии.

«Ёлка у меня большая, искусственная, но дизайнерская. Я отказалась принципиально от настоящей ели. В этому году мы вместе с моими друзьями-дизайнерами украсили её в ярко-красные цвета: огромные шары, игрушки в виде пуантов и образы балерин», — сказала Анастасия.