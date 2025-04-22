Полина Гагарина сделала заявление о третьей свадьбе

Полина Гагарина (фото: Telegram @gagara1987official)
Полина Гагарина редко обсуждает свою личную жизнь, но сегодня она всё же решила затронуть эту тему. Певица раскрыла, когда выйдет замуж в третий раз.
Артистка пыталась дважды построить семью. В первый раз она вышла замуж в 2007 году. В этом же году она впервые стала мамой, родив сына Андрея. Второй брак Гагариной был зарегистрирован в 2014 году. От фотографа Дмитрия Исхакова она родила дочь Мию.
После второго развода Гагарина состояла в отношениях с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым, а после закрутила роман с танцором Стасом Миковым. Тогда многие были уверены, что совсем скоро певица объявит о помолвке.
Однако, судя по всему, свадьба не входит в планы певицы, которая не спешит связывать себя узами брака.
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После второго развода Гагарина состояла в отношениях с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым, а после закрутила роман с танцором Стасом Миковым. Тогда многие были уверены, что совсем скоро певица объявит о помолвке.
Однако, судя по всему, свадьба не входит в планы певицы, которая не спешит связывать себя узами брака.
«В очередной раз с удовольствием отвечу на этот вопрос (о свадьбе – прим. ред). Ни-ког-да!», – приводит слова Гагариной издание 7Дней.ru.Читайте также:
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Анастасия Чинкова