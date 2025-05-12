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«На квартиру на Патриках он уже в 12 лет заработал»: Яна Рудковская высказалась о заработке сына Саши

Рудковская поделилась, что 12-летний сын заработал на квартиру благодаря хобби
Евгений Плющенко и Яна Рудковская с детьми (фото: Telegram @evgeniplushenkoofficial)

Евгений Плющенко и Яна Рудковская с детьми (фото: Telegram @evgeniplushenkoofficial)

Продюсер Яна Рудковская нарвалась на критику, когда заявила, что её муж Евгений Плющенко и сын Александр – единственные отец и сын в мире, которые могут параллельно делать тройные прыжки.
Поклонники поспешили обвинить звёздную семью в том, что они давят на Сашу. Однако Рудковская отметила, что наследник занимается фигурным катанием с удовольствием.

«Саша Плющенко искренне любит лёд и фигурное катание. Вырастет и выберет что-то другое? Слова не скажем», – отметила Рудковская в личном блоге.
При этом продюсер уверена, что ребёнку необходимо прививать дисциплину, которая в последствии поможет ему в любой области. Также необходимо иметь любимое, деятельное хобби. У Александра, к слову, такое уже есть, и оно помогло ему обеспечить себе безбедное будущее.

«На квартиру-то на Патриках он уже в 12 лет заработал», – заявила Рудковская.
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#лёд
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#продюсер
#сын
#семья
#квартира
#деньги
Оксана Самойлова оставила Джигана с четырьмя детьми в Дубае: «Хочу жить одна»
12 мая 2025, 18:40

Джиган и Оксана Самойлова с детьми (Фото: Telegram @samoilovaariela)

Сегодня семья рэпера Джигана продолжила отдыхать в Дубае в усечённом составе. Оксана Самойлова оставила мужа с четырьмя детьми на курорте, а сама улетела в Россию.
Отметим, что в семье не произошло разлада, просто многодетной маме пришлось сорваться в Москву из-за работы.

Дочери и пятилетний сын долго упрашивали маму не бросать их, но та не могла изменить платы и поменять обратный билет. Лея и Майя даже просились вместе с родительницей в Москву, но получили отказ.

«Нет, я вас не возьму. Потому что я хочу одна жить, свободная и молодая», – в шутку заявила Самойлова.
Отъезд Оксаны, по её словам, непросто дался и Джигану. Однако в своих соцсетях рэпер отрицает приписанные ему страдания.

Но, к слову, надолго Самойлову не хватило. Уже в аэропорту она поняла, что скучает по родным.

«Это очень странное чувство. Я же всегда с детьми, 24/7. Я сейчас поняла, что мне не подходит жить без детей. Я люблю, когда кто-нибудь орёт, верещит, доканывает, что-то просит. Это реально норма моей жизни», – написала блогер в своих соцсетях.
К счастью, разлука будет недолгой, и уже через несколько дней Самойлова вновь воссоединится с семьёй.

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#семья
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«Не хотела никак отмечать»: супруга Павла Мамаева не стала праздновать 40-й день рождения в Европе
Жена Павла Мамаева Надежда заявила, что отмечает день рождения в Москве
12 мая 2025, 18:09

Надежда Санько и Павел Мамаев (Фото: Инстаграм* @mamaeva_nadihope)

Сегодня блогер Надежда Санько отмечает день рождения. Жена Павла Мамаева заявила, что все еще ощущает себя девочкой с горящими глазами и неиссякаемой энергией.
Победитель первого сезона шоу «Выжить в Дубае» в январе 2022 года заключил брак с Надеждой Санько. У пары двое общих детей — Тимофей и Павел. Сегодня возлюбленная спортсмена отмечает 40-летие. Санько показала подписчикам стильный образ в светлых тонах.

Блогер появилась в белом платье и длинной летней накидке-кардигане в тон. Жена Мамаева надела туфли-лодочки под цвет наряда и дополнила образ сумкой.

«Молодость, прости... Сегодня мне 40 лет, а я всё еще юная девочка с горящими глазами и неиссякаемой энергией!» — отметила жена Мамаева.

Надежда Санько (Фото: Инстаграм* @mamaeva_nadihope)


Павел не ведет соцсети, поэтому не смог сказать приятные слова супруге публично. Санько уточнила, что сегодня впервые за пять лет отмечает день рождения в Москве. Они с возлюбленным должны были отпраздновать в Европе, но планы поменялись.

«Мы дня через четыре улетаем в другое место. Вообще не хотела никак отмечать, но девочки хотят приехать поздравить», — рассказала именинница.

В настоящее время влюбленные находятся в загородном доме. Надежда призналась, что погода не хочет праздновать на природе и даже на веранде нельзя посидеть из-за холода и дождя.

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#день рождения
#блогер
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#фото
#брак
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«Ужасная, жестокая и тяжёлая история»: актриса Наталья Селезнёва раскрыла правду о внебрачном сыне Александра Ширвиндта
Жена Александра Ширвиндта запрещала артисту общаться с внебрачным сыном
12 мая 2025, 17:59

Александр Ширвиндт (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Александра Ширвиндта не стало в прошлом году, однако лишь после смерти артиста выяснилось, что у него есть внебрачный сын. Актриса Наталья Селезнёва в эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1» рассказала о семейной тайне актёра и обвинила его жену в препятствовании общению с ребёнком.
После смерти Ширвиндта его коллега Юрий Назаров раскрыл, что у актёра, помимо известного всем сына Михаила, был ещё и внебрачный ребёнок. Им оказался политолог Фёдор Лукьянов. Его воспитывала одна мать, поскольку отец не мог общаться с наследником из-за супруги.

«Это ужасная, жестокая и тяжелая история. Это его сын – он похож на него. Мишка Державин с гастролей в свой чемодан закладывал для него вещички. <…> Шура не мог это привести, поэтому отдавал Мишке, а потом забирал. Наталья Николаевна… не знаю, как бы я себя повела в такой ситуации, но она очень жёстоко поступила по отношению к Феде, так как он не бывал у него в доме. И это было неправильно. Мать одна его воспитывала… И Шура чего-то смалодушничал, хотя вроде с ним виделся», – рассказала Селезнёва.
Сам же Лукьянов в интервью не подтверждал, но и не опровергал домыслы публики о своём родстве с бывшим художественным руководителем «Театра сатиры».

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#ребёнок
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#мать
#супруги
#отец
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#политолог
#сын
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Ведущая Сабина Пантус раскрыла, как звезды отреагировали на ее рак
Коллеги поддержали ведущую Сабину Пантус, когда у нее обнаружили рак
12 мая 2025, 17:52

Сабина Пантус (Фото: Инстаграм* @sabinapantus)

Звезда программы «На самом деле» профайлер Сабина Пантус в беседе с порталом «Страсти» рассказала о поддержке знаменитостей после обнаружения онкологии.
Пантус, которая снималась в программе на Первом канале, диагностировали рак миндалин третьей стадии. Со слов телеведущей, бывшие коллеги отнеслись с пониманием к онкологии Сабины и поддержали в сложный период. В том числе, деньгами.

«Я не так много работала с ними напрямую, но те, с кем мы были знакомы лично, практически все поддержали. Особенно коллеги с Первого канала. И словами, и материально — они большие молодцы. Ребята, с которыми я работала, Роман Устюжанин и Тимур Еремеев, всегда были рядом. Конечно, не 24/7, но мы регулярно общались, встречались», — откровенничала телеведущая.

Сейчас звезда поборола недуг: врачи констатировали ремиссию после долгой химиотерапии.

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Натали о посланиях от покойного мужа с того света: «Не петь грустных песен»

«На квартиру на Патриках он уже в 12 лет заработал»: Яна Рудковская высказалась о заработке сына Саши

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#рак
#онкология
#телевидение
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Натали о посланиях от покойного мужа с того света: «Не петь грустных песен»
Певица Натали призналась, что покойный муж отправляет ей послания с того света
12 мая 2025, 17:31

Натали (Фото: Инстаграм* @natali_star74)

Певица Натали призналась, что получает «послания» с того света от покойного супруга.
Исполнительница хита «Ветер с моря дул» поделилась, что связь с возлюбленным не прерывается, а становится лишь сильнее. Александр Рудин просит супругу не писать грустных композиций.

«Получила от него послание — не петь грустных песен и улыбаться. Хорошо! Грустных песен у самой сердце не выдерживает. Написала веселую, танцевальную, которая позовет, поманит в пляс! Ждите», — откровенничала Натали в социальных сетях.

Певица подчеркнула, что Александр теперь — ее свет, глубина, путеводная звезда, а она для него стала энергией любви, творчества.

Ранее сообщалось, что певец Олег Майами и исполнительница Нюша продолжают подогревать слухи о романе. Звезды открыто флиртуют в шоу «Сокровища императора».

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