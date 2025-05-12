«На квартиру на Патриках он уже в 12 лет заработал»: Яна Рудковская высказалась о заработке сына Саши

Александра Ширвиндта не стало в прошлом году, однако лишь после смерти артиста выяснилось, что у него есть внебрачный сын. Актриса Наталья Селезнёва в эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1» рассказала о семейной тайне актёра и обвинила его жену в препятствовании общению с ребёнком.