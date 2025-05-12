«На квартиру на Патриках он уже в 12 лет заработал»: Яна Рудковская высказалась о заработке сына Саши

Евгений Плющенко и Яна Рудковская с детьми (фото: Telegram @evgeniplushenkoofficial)
Продюсер Яна Рудковская нарвалась на критику, когда заявила, что её муж Евгений Плющенко и сын Александр – единственные отец и сын в мире, которые могут параллельно делать тройные прыжки.
Поклонники поспешили обвинить звёздную семью в том, что они давят на Сашу. Однако Рудковская отметила, что наследник занимается фигурным катанием с удовольствием.
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«Саша Плющенко искренне любит лёд и фигурное катание. Вырастет и выберет что-то другое? Слова не скажем», – отметила Рудковская в личном блоге.При этом продюсер уверена, что ребёнку необходимо прививать дисциплину, которая в последствии поможет ему в любой области. Также необходимо иметь любимое, деятельное хобби. У Александра, к слову, такое уже есть, и оно помогло ему обеспечить себе безбедное будущее.
«На квартиру-то на Патриках он уже в 12 лет заработал», – заявила Рудковская.Читайте также:
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Анастасия Чинкова